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中職／蔣銲無緣超越「蕭任汶障礙」 獅隊季後賽門票快到手了

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
味全龍隊洋投蔣銲未能改寫中職單季最低防禦率紀錄。圖／味全龍隊提供（資料照）
味全龍隊洋投蔣銲未能改寫中職單季最低防禦率紀錄。圖／味全龍隊提供（資料照）

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味全龍、統一獅隊今天在天母棒球場進行保留比賽，龍隊洋投蔣銲投5局失3分，防禦率從賽前1.36升至1.49，確定無法改寫中職單季最低紀錄，台鋼雄鷹隊教練蕭任汶2001年在兄弟象隊創下的1.40，仍是後輩難以超越的障礙，獅隊終場4：3獲勝，晉級季後賽機會愈來愈大。

這場龍獅戰是9月12日因雨保留比賽，當時蔣銲先發3局無失分，今天從3局下0：0打起，他繼續登板投球，4局上先保送潘傑楷，再被林子豪、林培緯連續安打形成滿壘，接著又保送朱迦恩失1分，再因林泓弦高飛犧牲打、柯育民安打失兩分。

龍隊打線面對獅隊洋投獅帝芬，5局下展開反攻，張祐銘獲保送， 拿莫．伊漾揮出內野安打，兩人靠暴投攻占二、三壘，接著林辰勳高飛犧牲打攻下1分，李凱威追加安打再下一城，追成2：3。

龍隊6局下靠朱育賢陽春砲追平比數，這是他本季第13轟、生涯第197轟，只差3轟就可成為史上第5位「200轟俱樂部」成員，前4人是林智勝（305轟）、張泰山（289轟）、林泓育（219轟）、林益全（210轟）。

蔣銲投到8局結束退場，被揮出6支安打、出現3次保送，失3分都是自責分，由於此役是例行賽最後登板，本季戰績確定9勝2敗，儘管無緣達到二位數勝場，但防禦率1.49、奪三振136次仍在全聯盟排名第1，很有機會拿下兩個年度獎項。

獅隊9局上面對陳冠偉，1出局後柯育民、陳聖平連獲保送，再靠柯育民盜壘、邱智呈高飛犧牲打攻下超前分，終場以1分之差獲勝，年度戰績排名仍是第2，領先富邦悍將隊3場勝差。

中職 林泓育 潘傑楷

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