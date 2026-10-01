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日職／徐若熙等了快4個月重返一軍 最快球速157公里後援1局無失分

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日職／徐若熙等了快4個月重返一軍 最快球速157公里後援1局無失分

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
徐若熙重回一軍出賽。 DAZNTaiwan提供
徐若熙重回一軍出賽。 DAZNTaiwan提供

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日職軟銀鷹隊今天作客仙台和樂天隊交手，賽前登錄台灣右投徐若熙，他也在8局下登板，面對4名打者被揮出1支二壘打，但未讓對手得分，順利完成後援1局任務，軟銀終場8：2獲勝，在例行賽倒數第4戰奪下本季第90勝。

徐若熙7月15日進行腰椎椎間盤突出手術，9月先在二軍比賽復出，今天重返一軍戰場，也是6月7日交流賽先發對決橫濱隊後，等了快4個月回到一軍登板，剩餘例行賽和季後賽將以後援任務為主。

軟銀先發投手上澤直之投7局失1分，徐若熙8局下登板時，球隊已經8：1大幅領先，面對首名打者阪上翔也，第1球就投出此役最快的157公里速球，最後讓他揮出三壘滾地球出局。

徐若熙接下來被中島大輔揮出左外野方向二壘打，再讓宗山壘、黒川史陽分別揮出中外野、左外野飛球出局，完成這半局任務；徐若熙投了11球，以速球、變速球為主，其中8顆速球在154到157公里，3顆變速球141到143公里，調整狀況相當不錯。

這是徐若熙本季第7場出賽，合計31.2局投出2勝3敗、防禦率4.83。

軟銀已獲太平洋聯盟冠軍，準備迎接季後賽，最近拚出6連勝後，戰績升至90勝3和47敗，確定是日職本季唯一達到90勝的球隊。

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