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中職／郭天信低潮期龍隊9勝16敗 葉君璋不擔心：他能幫球隊

中央社／ 台北1日電
味全龍郭天信。味全龍提供
味全龍郭天信。味全龍提供

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中華職棒味全龍隊外野手郭天信8月下旬開始陷入打擊低潮，期間龍隊戰績僅9勝16敗，總教練葉君璋擔心，因為守備依舊是郭天信強項，「他還有另外一個工具可以幫助球隊。」

郭天信是中職今年首位百安球員，在8月26日就敲出本季第100、101支安打，然而之後未再出現單場2支以上安打，27日至9月30日合計89打數敲出11支安打，期間打擊率1成24，安打榜也滑落到第6名。

葉君璋接受中央社訪問時指出，這是正常現象，「上半季他打太好，導致下半季看起來有點落差，現在112支也已經很好。」葉總表示，郭天信下半季狀況不算好，練習時不錯，只是無法轉換到比賽中，但不會太過擔心，「當重新找到一個目標，他可能又上來了。」

在郭天信打擊低潮期間，龍隊勝率僅3成60、是6隊最低，葉君璋指出，打擊需要一棒接一棒，雖然郭天信的低潮可能有影響，但他在其他層面依舊能幫助球隊，「有時候我們認為，他的守備搞不好比他的打擊幫助球隊更多。我認為這樣就夠了。」

郭天信 葉君璋 擔心

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