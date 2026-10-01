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日職／台灣強投徐若熙重返軟銀一軍 預計在牛棚待命

聯合新聞網／ 綜合報導
徐若熙。中央社
徐若熙。中央社

2026名古屋亞運

日本職棒軟銀鷹隊今天做出球員異動，台灣右投徐若熙重返一軍，預計將在牛棚待命。

徐若熙6月底腰部不適，7月15日動腰椎椎間盤突出手術，9月中在二軍復出，最快球速158公里。徐若熙本季在一軍出賽6場，主投30.2局送出28K，防禦率4.99，每局被上壘率1.60。

徐若熙今天正式歸隊，明星外野手周東佑京、捕手谷川原健太、內野手廣瀨隆太也被登錄。

軟銀監督小久保裕紀先前提到，徐若熙將在本季剩餘比賽和季後賽擔任牛棚，明年才會再回到先發投手。

徐若熙 日職 軟銀鷹

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