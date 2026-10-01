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中職／2年前因德撲遭味全龍釋出 曾傳昇收司法判決：感謝法律給清白

聯合新聞網／ 綜合報導
曾傳昇。 聯合報系資料照
曾傳昇。 聯合報系資料照

2026名古屋亞運

現年25歲的前味全龍隊內野手曾傳昇今天發文，透露自己收到司法判決，並表示「感謝法律給予清白」。曾傳昇目前效力業餘新北凱撒棒球隊。

曾傳昇在2019年中職選秀會第5輪被龍隊相中，並以簽約金330萬新台幣達成協議。曾傳昇主要守游擊和二壘，2021年3月14日迎來職棒生涯初登板，生涯在一軍累積出賽129場，沒有全壘打，有17次盜壘成功，打擊率0.178，OPS值0.447。

2024年8月2日有報導指出，曾傳昇在德州撲克場所遭警方逮捕，後被士林地檢署以賭博罪起訴，3日龍隊終止合約，之後就淡出職棒舞台。2025年7月14日士林地方法院一審宣判前述案件無罪。2025年9月他也加入業餘新北凱撒隊。

如今曾傳昇再發文寫道，「今天收到司法判決，感謝法律給予清白，讓我能堂堂正正的面對家人、和一直以來支持我的朋友。有很多遺憾，但也有很多感謝。謝謝新北凱撒在我最需要的時候接納我，讓我能繼續留在最愛的紅土上努力。這顆棒球，從來沒有離開過我的生活。」

「謝謝一路上所有選擇相信我、沒有轉身離開、陪我熬過低谷的家人、朋友和球迷。26歲，我的棒球路還在繼續。未來不論在什麼位置，我都會繼續用最認真的態度，去回報所有願意相信我的人，我會用百分之百的努力去證明自己。謝謝大家，球場見。」

曾傳昇 味全龍 中華職棒

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