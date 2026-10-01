中職／味全龍備戰台灣大賽準備3對手 曾仁和趕不及復出

味全龍隊昨天取得中華職棒年度第1，直接晉級台灣大賽，空檔期間安排與3支隊伍交手維繫手感，但在投手安排上，總教練葉君璋坦言曾仁和趕不上大賽。

味全龍包辦年度第1及上半季冠軍直抵總冠軍賽，但例行賽結束後須等季後挑戰賽的勝隊出爐，葉君璋今天受訪時透露，安排好3場對外練習賽，分別是對上U23世界盃台灣隊、列特博生技棒球隊及合作金庫棒球隊。

投手曾仁和因為肩膀夾擠本季提前關機，葉君璋也指出，台灣大賽應該趕不上出賽，「夾擠這個問題雖然不嚴重，但會不舒服，所以應該沒辦法。他今年對球隊貢獻蠻大，我們希望他明年可以更好，為了總冠軍賽變得更嚴重也不好。」

野手吉力吉撈．鞏冠9月21日下二軍後尚未回歸，葉君璋表示，要看他在二軍能否將狀態調整好，才能評估是否升上一軍，至於季後賽名單則還要與教練團討論，「如果他狀況不是很好，那他也有壓力。」