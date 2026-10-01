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中職／蔣銲保留比賽自願續投 拚最低防禦率添變數

中央社／ 台北1日電
中華職棒味全龍隊洋投蔣銲。味全龍隊提供
中華職棒味全龍隊洋投蔣銲。味全龍隊提供

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中華職業棒球大聯盟味全龍隊今天讓防禦率王蔣銲（John Gant）登板，外界擔心失分可能影響挑戰中職最低防禦率紀錄，龍隊總教練葉君璋說，這是球員的意願，「他們自己決定。」

龍隊晚間在台北市天母棒球場的保留比賽對統一7-ELEVEn獅隊，洋投蔣銲原本就是這場比賽先發投手，也將接續登板。葉君璋賽前接受媒體聯訪表示，剩約6局，預計讓蔣銲投90球，這也是例行賽蔣銲最後登板。

蔣銲目前防禦率1.36，有機會改寫已退役投手蕭任汶2001年創下的1.40中職年度最低防禦率紀錄，但續投就增加變數。

葉君璋表示，拿下全年度第1後有與球員溝通調整方式，如果想繼續投就繼續投，像洋投鋼龍（AndrewGagnon）就說不投了。

此外，葉君璋說，剩3場例行賽先發將交給洋投梅賽鍶（Cristopher Mercedes）、魔神龍（MarceloMartinez）與投手曹祐齊。

中職 葉君璋 味全龍

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