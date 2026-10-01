日職／震撼彈！3月打經典賽如今遭戰力外 小園海斗：還想繼續打棒球

日本職棒廣島鯉魚隊今天投下震撼彈，2026年經典賽國手小園海斗遭戰力外，消息曝光後，讓許多日本球迷感到震驚。

現年26歲的小園海斗2018年日職選秀獲廣島第一指名，上季拿下央聯打擊王，打過2023年亞冠賽、2024年12強賽、2026年經典賽。

小園海斗本季出賽101場，累積1轟、23分打點，打擊率0.257，OPS值0.631。先前曾涉及喪屍煙彈風波，但球團調查時，他否認持有或吸食，因此未受到處分。值得一提的是，涉及喪屍煙彈風波的矢野雅哉、前川誠太、田村俊介也被廣島隊戰力外。

據日媒「體育報知」報導，小園海斗受訪時透露，「球團已經說不再信任我了，所以這部分也只能接受，我對球團只有感謝，事情就是這樣。」

小園海斗從8月中旬就待在二軍，因此他對被戰力外的結果不驚訝，小園回顧今年賽季：「我入選日本武士隊，在調整不充分、整體狀況困難的情況下開季，這年真的經歷很多事。」

當被問到接下來有何打算，小園海斗表示，「還不知道，現在還沒有答案。如果還有機會打棒球，我還是想繼續打。」

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