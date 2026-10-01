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中職／進季後賽機率越來越低！悍將恐創史上首見不名譽紀錄
富邦悍將隊昨天在主場迎戰統一獅隊，這場爭奪年度第2的關鍵戰役，悍將以2：4落敗，與獅隊勝差來到2.5場，本季悍將只剩4場比賽，恐創下史上首見不名譽紀錄。
悍將首局就靠滿壘申皓瑋的適時安打，先拿下2分。不過獅隊3上攻佔滿壘，靠陳鏞基觸身球擠回1分。4上陳聖平三壘打送回追平分，林佳緯再擊出帶有1打點的安打取得領先。
7下悍將一出局攻佔一、二壘，張育成強勁平飛球遭陳傑憲美技沒收，陳聖平8上再轟出陽春砲，獅隊守護神鍾允華收下本季第32次救援成功，追平陳韻文締造的隊史紀錄。
悍將晉級季後賽的唯一路徑是全年第2，目前落後獅隊2.5場，只剩4場比賽。如果又無緣季後賽，將連10年無緣台灣大賽，超越1991年至1999年的三商虎隊，創中職史上最長紀錄。
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