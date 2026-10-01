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中職／陳聖平2長打關鍵戰獵殺悍將 林岳平：還不夠

中央社／ 新北30日電

2026名古屋亞運

中華職棒統一7-ELEVEn獅隊今天以4比2擊敗富邦悍將隊，坐穩全年勝率第2並將勝差拉開到2.5場，陳聖平用2支長打攻下2分打點獲選單場MVP，不過總教練林岳平說：「還不夠。」

獅隊面對開賽0比2落後，先在3局上靠陳鏞基滿壘時觸身球追回1分，4局上陳聖平的三壘安打追平比數，林佳緯補上安打超前；8局上陳聖平的陽春砲再追加1分。

陳聖平9月第4次獲選單場MVP，在爭取季後賽的關鍵時刻屢屢跳出來，不過林岳平對他有更高期待，賽後接受媒體聯訪時說：「球隊對他有很高任務，他自己知道。球隊正在競爭中，需要有英雄，也希望他每天都可以當英雄。」

陳聖平則表示，過去自己在關鍵時刻很想發揮，反而有反效果，陳傑憲、潘傑楷也都提醒自己，放開來打，「之前那麼糟了，不會比之前更糟糕。」

獅隊先發投手林詔恩以102球投完5局，被敲7支安打丟掉2分，拿下本季第6勝，林岳平考量後續戰況，未排除林詔恩10月5日再登板的可能性，「我們明天會再評估，思考4天後需不需要他，因為我們還沒有確定拿到季後賽門票。」

雖然如此，獅隊今天對悍將取得重要1勝，兩隊同樣剩下4場比賽，悍將要翻盤難度很高。林岳平認為剩下每一場都重要，只是這個時間點贏球會讓球隊更有空間，「希望重要時刻，大家都能穩定表現自己的能力。年輕選手也能快速透過比賽成長，也許後面重要比賽他會變英雄。」

陳聖平 林岳平 林佳緯

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