中職／龍隊奪全年第一進台灣大賽 兄弟贏球熄滅猿隊魔術數字

中職味全龍隊今天以5比3擊敗樂天桃猿隊，確定全年度戰績第1晉級台灣大賽；加上另一地中信兄弟以7比1擊敗台鋼雄鷹隊，猿隊下半季封王魔術數字熄燈。

龍隊先取得上半季王座，今天賽前年度戰績第1也進入「M1」，拿下這一勝後，確定全年戰績封王，不須經過季後挑戰賽就可以直接進入台灣大賽。

而下半季暫居第1的兄弟今天贏球後，與猿隊勝差拉開到1.5場，兄弟剩下2場未賽、猿隊剩下5場，猿隊無法自力封王因而熄燈，甚至可能出現賽季最終戰兩隊戰績平手狀況。

龍隊參加亞運的國手劉基鴻今天歸隊，就繳出4打數3安打「猛打賞」，包含2局上敲回全隊第1分的陽春砲；龍隊投手伍鐸（Bryan Woodall）則是6.2局失3分的優質先發。

兄弟打線前5局就從雄鷹先發投手威鳳山（WilmerFont）手中攻下7分，兄弟先發投手勝騎士（MarioSanchez）則是以7局無失分的演出，奪得本季第10勝。