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中職／周天成打完亞運直奔新莊 自己爭取開球圓夢

中央社／ 記者蘇志畬新北30日電
亞運國手周天成開球。 富邦悍將隊提供
亞運國手周天成開球。 富邦悍將隊提供

2026名古屋亞運

台灣羽球一哥周天成結束名古屋亞運賽事，今天搭機回台第一件事就直奔新莊棒球場，為中華職棒富邦悍將隊開球圓夢，他笑說：「這是我自己爭取來的。」

悍將原本安排周天成8月開球，但比賽因雨延期，周天成主動配合改期開球，今天返台還遇到飛機延遲，周天成笑說：「真的是到最後一刻才趕到。」

生涯第1次開球難免緊張，周天成練習時雖然投得不錯，但正式登板沒能把球丟進捕手手套，周天成說：「站上去還是不太一樣，開球前受訪又有些分心。」不過關鍵還是在於參加亞運中斷，不然8月前他已經開始練投。

這次來為悍將開球前，周天成特別跟同一個教會的悍將老將王勝偉聯繫，沒想到王勝偉開玩笑說：「還好可以撐到現在，還沒退役。」周天成則笑說：「相信他還可以打很久。」

回顧亞運賽事，周天成認為單日2戰的賽程安排不合理，對隔天比賽的體能有影響，但現在能做的就是持續備戰，接下來要去歐洲比賽，持續準備明年的洛杉磯奧運積分賽，「保持健康，才能去奧運。」

亞運 周天成 王勝偉

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