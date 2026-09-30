日職／加盟樂天金鷲選擇背號有期待 劉致榮盼成就如台北101

台灣投手劉致榮以育成合約加盟日本職棒東北樂天金鷲隊，選擇「101」作為球衣背號藏著巧思，他說：「希望自己的成就能夠達到像台北101那麼高。」

劉致榮透過經紀公司發布的影片，談到加盟日職的心情，因從小就對日本有興趣，長大後對於日本球星如鈴木一朗、達比修有、大谷翔平、佐佐木朗希、山本由伸都很關注，「會看他們的影片揣摩、學習，所以一直對日職很有憧憬。」

當時聽到樂天有意網羅時，劉致榮也向效力樂天多年的台灣投手宋家豪請益，宋家豪跟他說「百分之百歡迎來」，名古屋亞運期間也向樂天小將陽柏翔詢問球隊、設施等狀況，預計10月參加秋訓，「希望盡快融入。」

回顧6月遭到波士頓紅襪隊釋出，到亞運幫助台灣隊奪得銅牌，最終能夠延續職棒生涯，劉致榮坦言，這段期間自己過得很辛苦，但有一旁的隊友相伴，讓自己不會感覺是一個人。

劉致榮也感性感謝過去的自己，他說：「你真的辛苦了，那時候也想不到3個月後有機會去日職。謝謝你當時不管如何難熬，都想辦法度過。現在的我能有這樣的機會，是因為當時的你可以撐住，繼續過好每一天。」