中職／統一獅張翔亞運磨練盼提升適應力 遇洗衣搭車難題直呼累

中華職棒統一7-ELEVEn獅隊亞運國手歸隊，捕手張翔對於打擊結果有些懊惱，雖然遇到洗衣、搭車等難題，但自認在國際賽的適應能力還要提升，「下次再加油，很想再打國際賽。」

獅隊2位亞運國手中，朱迦恩今天升上一軍、張翔尚未進入名單，總教練林岳平表示，考量到人員的調度，評估上張翔的時間比較沒有那麼急迫。

張翔在名古屋亞運棒球賽事出賽4場，其中3場先發對上泰國、香港、日本，然而合計10打數未敲安打，僅靠1次保送上壘，他自認在適應對戰國外不同球風上，調整得沒那麼好，「日本有他們一定實力，就下次再加油。」

這次亞運張翔體驗到洗衣難題、前往球場單趟要1小時、頒獎典禮後無巴士接駁等各式狀況，他坦言原本預期日本舉辦應該接待得很好，結果反而打得蠻疲累，但「我們團隊氣氛很好」。

這次跟不同隊的投手搭配，張翔對台電郭子銓、中信兄弟隊黃玠瀚、日職養樂多隊徐翔聖印象深，他表示，黃玠瀚球質好又有身高，郭子銓則是直球、變化球都很有水準。

帶著銅牌歸隊，張翔也被隊友要求請客，不過拿過亞運金牌的教練胡金龍則是對他開玩笑說：「銅牌還敢回來啊。」