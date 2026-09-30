中職／阪神「台灣日」甲子園登場 中職6位啦啦隊女孩活力十足

日本職棒阪神虎隊今天在甲子園球場對養樂多隊之戰舉辦「台灣日」，集結台灣職棒啦啦隊及台灣特色美食，打造充滿台灣味的精彩活動，讓日本球迷在看球之餘，也能感受豐富的台灣文化與特色。

阪神「台灣日」自2016年起舉辦，最初源於2014年電影《KANO》在台灣上映後廣受歡迎，吸引許多台灣民眾前往甲子園歷史館參觀，甲子園球場也以此為契機，希望透過「台灣日」持續向更多日本球迷介紹台灣的特色與魅力。

今年「台灣日」原定於6月舉行，受到天候影響而延期，如今再度集結台灣元素前進甲子園，並邀請中信兄弟隊林可、統一獅隊包子、樂天桃猿隊笑笑、富邦悍將隊栗子、味全龍隊沛沛、台鋼雄鷹隊ET和日本球迷見面；這6位啦啦隊女孩賽前參觀甲子園歷史館，感受日本球隊的棒球文化，接著與阪神虎啦啦隊TigersGirls在賽前活動中攜手帶來精彩演出，透過活力十足的表演，將台灣職棒的熱情與活力帶進甲子園。

「台灣日」現場也設置由台灣觀光署、台灣虎航共同推出的主題攤位，向日本球迷介紹台灣旅遊魅力，並透過互動活動及特色內容，讓更多人認識台灣。

日本職棒阪神虎隊「台灣日」今天登場，中職6隊啦啦隊代表出席。圖／中華職棒提供

日本職棒阪神虎隊「台灣日」今天登場，中職6隊啦啦隊代表出席。圖／中華職棒提供

日本職棒阪神虎隊「台灣日」今天登場，中職6隊啦啦隊代表出席。圖／中華職棒提供

日本職棒阪神虎隊「台灣日」今天登場，中職6隊啦啦隊代表出席。圖／中華職棒提供