快訊

亞運網球／葛蘭喬安娜不敵菲律賓超新星 許育修男雙晉級4強再登頒獎台

2機師爆衝突1人被刺濺血！客機2分鐘下降5千公尺 杜拜航班急轉降沙國

百萬網紅錫蘭開戰國師…直播比中指挑釁「真能夠瞎扯」唐綺陽發聲

聽新聞
0:00 / 0:00

中職／阪神「台灣日」甲子園登場 中職6位啦啦隊女孩活力十足

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
日本職棒阪神虎隊「台灣日」今天登場，中職6隊啦啦隊代表出席。圖／中華職棒提供
日本職棒阪神虎隊「台灣日」今天登場，中職6隊啦啦隊代表出席。圖／中華職棒提供

2026名古屋亞運

日本職棒阪神虎隊今天在甲子園球場對養樂多隊之戰舉辦「台灣日」，集結台灣職棒啦啦隊及台灣特色美食，打造充滿台灣味的精彩活動，讓日本球迷在看球之餘，也能感受豐富的台灣文化與特色。

阪神「台灣日」自2016年起舉辦，最初源於2014年電影《KANO》在台灣上映後廣受歡迎，吸引許多台灣民眾前往甲子園歷史館參觀，甲子園球場也以此為契機，希望透過「台灣日」持續向更多日本球迷介紹台灣的特色與魅力。

今年「台灣日」原定於6月舉行，受到天候影響而延期，如今再度集結台灣元素前進甲子園，並邀請中信兄弟隊林可、統一獅隊包子、樂天桃猿隊笑笑、富邦悍將隊栗子、味全龍隊沛沛、台鋼雄鷹隊ET和日本球迷見面；這6位啦啦隊女孩賽前參觀甲子園歷史館，感受日本球隊的棒球文化，接著與阪神虎啦啦隊TigersGirls在賽前活動中攜手帶來精彩演出，透過活力十足的表演，將台灣職棒的熱情與活力帶進甲子園。

「台灣日」現場也設置由台灣觀光署、台灣虎航共同推出的主題攤位，向日本球迷介紹台灣旅遊魅力，並透過互動活動及特色內容，讓更多人認識台灣。

日本職棒阪神虎隊「台灣日」今天登場，<a href='/search/tagging/2/中職' rel='中職' data-rel='/2/109132' class='tag'><strong>中職</strong></a>6隊啦啦隊代表出席。圖／中華職棒提供
日本職棒阪神虎隊「台灣日」今天登場，中職6隊啦啦隊代表出席。圖／中華職棒提供

日本職棒阪神虎隊「台灣日」今天登場，中職6隊啦啦隊代表出席。圖／中華職棒提供
日本職棒阪神虎隊「台灣日」今天登場，中職6隊啦啦隊代表出席。圖／中華職棒提供

日本職棒阪神虎隊「台灣日」今天登場，中職6隊啦啦隊代表出席。圖／中華職棒提供
日本職棒阪神虎隊「台灣日」今天登場，中職6隊啦啦隊代表出席。圖／中華職棒提供

日本職棒阪神虎隊「台灣日」今天登場，中職6隊啦啦隊代表出席。圖／中華職棒提供
日本職棒阪神虎隊「台灣日」今天登場，中職6隊啦啦隊代表出席。圖／中華職棒提供

日本職棒阪神虎隊「台灣日」今天登場，中職6隊啦啦隊代表出席。圖／中華職棒提供
日本職棒阪神虎隊「台灣日」今天登場，中職6隊啦啦隊代表出席。圖／中華職棒提供

阪神 甲子園 中職

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

TPBL／橫跨五大職業運動項目 韓應援甜心朴藝恩加盟夢想家啦啦隊

棒球／林威助報名今年日職選秀！阪神迷嗨喊：感受到猛虎魂

亞運棒球／台韓大戰 球迷下班衝直播派對吶喊挺中華隊

中職／味全龍復古日迎接「盜帝」大帝士 與王宸浩相隔27年上演世紀和解

相關新聞

日職／靠亞運表現延續旅外生涯 劉致榮轉戰日本加盟樂天金鷲隊

剛結束名古屋亞運賽事，27歲前旅美投手劉致榮確定新東家，將轉戰日職加盟樂天金鷲隊，簽下育成合約、背號101號，回到亞洲賽場延續職業生涯。

中職／統一獅張翔亞運磨練盼提升適應力 遇洗衣搭車難題直呼累

中華職棒統一7-ELEVEn獅隊亞運國手歸隊，捕手張翔對於打擊結果有些懊惱，雖然遇到洗衣、搭車等難題，但自認在國際賽的適...

中職／悍將拚季後賽門票 魔力藍投完先發轉牛棚

中華職棒富邦悍將隊剩下5場比賽要拚季後賽門票，其中2場對年度第2的統一7-ELEVEn獅隊更加關鍵，悍將總教練後藤光尊預...

中職／阪神「台灣日」甲子園登場 中職6位啦啦隊女孩活力十足

日本職棒阪神虎隊今天在甲子園球場對養樂多隊之戰舉辦「台灣日」，集結台灣職棒啦啦隊及台灣特色美食，打造充滿台灣味的精彩活動，讓日本球迷在看球之餘，也能感受豐富的台灣文化與特色。

中職／桃園亞洲職棒交流賽11月登場 樂天桃猿迎戰日韓勁旅

桃園亞洲職棒交流賽今年再度登場，11月7、8日將於樂天桃園棒球場開打，由地主樂天桃猿迎戰日本東北樂天金鷲、韓國培證英雄。市長張善政表示，除台日韓職棒球隊同場較勁，三隊啦啦隊也將齊聚桃園應援，希望延續去年首度舉辦的熱潮，逐步打造具有桃園特色的國際職棒交流品牌。

U15世界盃／中華隊投手車輪戰8：0完封澳洲 預賽僅輸美國小組第二晉級

台灣今天在U15世界盃棒球賽預賽最終戰交手澳洲，靠著打線全場擊出13安的兇猛火力，再加上投手車輪戰壓制，最終8：0完封對手，以預賽第2之姿成功晉級。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。