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中職／悍將拚季後賽門票 魔力藍投完先發轉牛棚

中央社／ 新北30日電
中華職棒富邦悍將投手魔力藍。 富邦悍將隊提供
中華職棒富邦悍將投手魔力藍。 富邦悍將隊提供

2026名古屋亞運

中華職棒富邦悍將隊剩下5場比賽要拚季後賽門票，其中2場對年度第2的統一7-ELEVEn獅隊更加關鍵，悍將總教練後藤光尊預告，魔力藍今天投完將轉為中繼。

悍將目前在全年勝率落後獅隊1.5場勝差，今天推出魔力藍（Shawn Morimando）先發對上獅隊，而10月4日還會再對上獅隊1次，悍將能否翻盤這2戰結果十分關鍵。

今天賽前談到球員調度，後藤光尊表示，畢竟剩下沒幾場，投手方面會接近短期戰的思維，先前已安排本土先發輪值的江國豪陳仕朋轉任牛棚，「魔力藍今天投完之後就沒有先發的比賽，會把他放到中繼。」

中職賽制在上、下半季冠軍外，全年度勝率排名也有1張季後賽門票，後藤光尊認為，目前就只能一場一場贏下來，沒辦法去計算季後賽的機會，「以球迷角度來說是蠻好玩的，因為下半季冠軍、誰進季後賽都還沒確定，我們就只能加油。」

牛棚 陳仕朋 江國豪

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