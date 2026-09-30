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中職／桃園亞洲職棒交流賽11月登場 樂天桃猿迎戰日韓勁旅

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
「2026桃園亞洲職棒交流賽」將於11月7、8日在樂天桃園棒球場登場，桃園市長張善政、體育局長許彥輝與樂天桃猿領隊野原武人今公布參賽隊伍及活動資訊。記者朱冠諭／攝影
「2026桃園亞洲職棒交流賽」將於11月7、8日在樂天桃園棒球場登場，桃園市長張善政、體育局長許彥輝與樂天桃猿領隊野原武人今公布參賽隊伍及活動資訊。記者朱冠諭／攝影

2026名古屋亞運

桃園亞洲職棒交流賽今年再度登場，11月7、8日將於樂天桃園棒球場開打，由地主樂天桃猿迎戰日本東北樂天金鷲、韓國培證英雄。市長張善政表示，除台日韓職棒球隊同場較勁，三隊啦啦隊也將齊聚桃園應援，希望延續去年首度舉辦的熱潮，逐步打造具有桃園特色的國際職棒交流品牌。

桃市府今天在市政會議前公布「2026桃園亞洲職棒交流賽」參賽隊伍及活動資訊，張善政表示，桃園去年首度舉辦台日韓三國國際職棒交流賽，當時由樂天桃猿、東北樂天金鷲及韓國KT巫師同場較勁，並結合各隊啦啦隊應援演出，獲得不少球迷迴響。

張善政指出，今年市府持續與樂天合作，日本參賽隊伍維持東北樂天金鷲，韓國則改由培證英雄參賽，希望帶給球迷不同的跨國職棒對戰組合。桃園長期推動棒球發展及國際體育交流，今年交流賽並獲運動部「台灣品牌國際賽事計畫」補助，市府希望在去年基礎上持續提升賽事規模與內容，逐步建立具有桃園特色及國際辨識度的職棒交流品牌，讓棒球成為串聯台日韓交流的平台。

談到樂天桃猿本季賽事，張善政表示，球隊目前正爭取中華職棒下半季冠軍及季後賽席次，若順利晉級季後挑戰賽，市府將在中壢銀河廣場舉辦賽事直播，邀請球迷共同應援。

樂天桃猿領隊野原武人表示，感謝市府長期支持樂天桃猿參與國際交流，這也是樂天集團重視的合作機會。今年日本及韓國參賽球隊都有優秀選手及具人氣的應援團隊，希望透過球員競技及啦啦隊互動豐富活動內容，吸引更多球迷進場，感受台日韓職棒交流氣氛。

樂天 樂天桃猿 職棒

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