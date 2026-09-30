中職／桃園亞洲職棒交流賽11月登場 樂天桃猿迎戰日韓勁旅

桃園亞洲職棒交流賽今年再度登場，11月7、8日將於樂天桃園棒球場開打，由地主樂天桃猿迎戰日本東北樂天金鷲、韓國培證英雄。市長張善政表示，除台日韓職棒球隊同場較勁，三隊啦啦隊也將齊聚桃園應援，希望延續去年首度舉辦的熱潮，逐步打造具有桃園特色的國際職棒交流品牌。

桃市府今天在市政會議前公布「2026桃園亞洲職棒交流賽」參賽隊伍及活動資訊，張善政表示，桃園去年首度舉辦台日韓三國國際職棒交流賽，當時由樂天桃猿、東北樂天金鷲及韓國KT巫師同場較勁，並結合各隊啦啦隊應援演出，獲得不少球迷迴響。

張善政指出，今年市府持續與樂天合作，日本參賽隊伍維持東北樂天金鷲，韓國則改由培證英雄參賽，希望帶給球迷不同的跨國職棒對戰組合。桃園長期推動棒球發展及國際體育交流，今年交流賽並獲運動部「台灣品牌國際賽事計畫」補助，市府希望在去年基礎上持續提升賽事規模與內容，逐步建立具有桃園特色及國際辨識度的職棒交流品牌，讓棒球成為串聯台日韓交流的平台。

談到樂天桃猿本季賽事，張善政表示，球隊目前正爭取中華職棒下半季冠軍及季後賽席次，若順利晉級季後挑戰賽，市府將在中壢銀河廣場舉辦賽事直播，邀請球迷共同應援。

樂天桃猿領隊野原武人表示，感謝市府長期支持樂天桃猿參與國際交流，這也是樂天集團重視的合作機會。今年日本及韓國參賽球隊都有優秀選手及具人氣的應援團隊，希望透過球員競技及啦啦隊互動豐富活動內容，吸引更多球迷進場，感受台日韓職棒交流氣氛。