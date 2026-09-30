日職／靠亞運表現延續旅外生涯 劉致榮轉戰日職加盟樂天金鷲隊

剛結束名古屋亞運賽事，27歲前旅美投手劉致榮確定新東家，將轉戰日職加盟樂天金鷲隊，簽下育成合約、背號101號，回到亞洲賽場延續職業生涯。

劉致榮旅美期間因傷勢狀況反覆影響，在今年6月遭到紅襪隊釋出，結束6年半的旅美生涯，之後進入亞運培訓隊備戰，並入選名古屋亞運中華隊正選名單，連兩屆亞運參賽。

今年亞運賽事，劉致榮首戰對上以全韓職選手組成的南韓隊，中繼2局，是他睽違2年再次在正式賽事實戰登板，球速飆到近兩年最快的156公里，也證明傷勢無虞，接著超級循環賽對上中國再次上場，中繼1局無失分，最終幫助中華隊奪下銅牌。

劉致榮靠著亞運的表現證明身手，也替自己爭取下一份職業合約，他所屬經紀公司今天發布消息，劉致榮近期將與日職樂天金鷲隊簽約，以育成選手身份轉戰日職發展，爭取明年轉為支配下選手在一軍表現。