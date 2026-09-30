U15世界盃／中華隊投手車輪戰8：0完封澳洲 預賽僅輸美國小組第二晉級

中華隊今天在U15世界盃棒球賽預賽最終戰交手澳洲，靠著打線全場擊出13安的兇猛火力，再加上投手車輪戰壓制，最終8：0完封對手，預賽以小組第2之姿成功晉級。

本戰中華隊在第3局展開攻勢，王聖穰先敲一壘安後把握投手牽制失誤站上得點圈，隨後吳祐宇擊出關鍵安將隊友送回本壘，取得開門紅。5局上中華隊再度火力全開，第一名打者曾祈嘉就敲出三壘安，後續王聖穰、張少遠、金韃麓．邁布特再用安打串聯火力，加上林恩選到保送，單局強勢灌進3分。

6局上曾祈嘉又再次敲安，接著把握王羽翔一壘安打跑上三壘，隨後澳洲投手試圖透過牽制抓到一壘的王羽翔，但他不僅成功躲過觸殺，還替曾祈嘉爭取時間跑回本壘再下1分。7局上，中華隊再次靠單局3安、2次觸身球和對手的暴投海灌3分，全場共計13安徹底讓比賽無懸念。

守備部分，中華隊啟用投手車輪戰，包含葉壘、陳柏駿、林品安、曾亦誠、周震泉、曾祈嘉共6位投手登板，除了先發的葉壘被擊出2安以外，其餘投手讓澳洲打者連安打都擠不出來。最終在投打皆有建樹的超強狀態下，中華隊8：0完封澳洲， 預賽5戰僅輸給美國，以B組第2成績晉級，複賽首先會面對A組預賽第2的球隊。