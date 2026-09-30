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U15世界盃／無安打也贏！委內瑞拉要命失誤送關鍵1分 美國預賽全勝晉級

聯合新聞網／ 綜合報導
美國在U15世界盃預賽最終戰遭委內瑞拉壓制，一支安打都擠不出來，但把握第1局對手關鍵失誤以1：0獲勝。 截自WBSC官方推特
美國在U15世界盃預賽最終戰遭委內瑞拉壓制，一支安打都擠不出來，但把握第1局對手關鍵失誤以1：0獲勝。 截自WBSC官方推特

2026名古屋亞運

U15世界盃棒球賽今天出現罕見戰況，美國在預賽最終戰遭委內瑞拉壓制，一支安打都擠不出來。不過這個看似必敗的情形，卻因第1局對手關鍵失誤，再加上投手車輪戰策略奏效，最終以1：0獲勝。

這關鍵1分來自美國開路先鋒杭特（Raylen Hunter），開局他先是選到保送，緊接著盜向二壘。就在這時委內瑞拉捕手卡拉斯科（Carlos Carrasco）發生大暴傳，將球一路丟向右外野，讓杭特順利跑回本壘得分。

這瞄準失誤的「關鍵一跑」讓美國拿下全隊及全場唯一分數，除此之外雙方打線實際上完全啞火，美國更是在對手先發瓦斯蓋茲（Santiago Vásquez）5局8K沒有自責分、後援科爾德羅（Jhunior Cordero）2局2K無失分的壓制下一支安打未出。

委內瑞拉則是遭美國以6名投手車輪戰壓制，僅敲2安。最終因首局的守備失誤，讓這場「防守大戰」由美國以1：0驚險收下勝利，本屆預賽分別打敗捷克、尼加拉瓜、澳洲、台灣及委內瑞拉，以全勝之姿晉級複賽，委內瑞拉則是2勝3敗無緣晉級。

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