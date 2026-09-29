中職／滿壘超會打！悍將2波4分大局獵殺雄鷹 二軍總冠軍賽開門紅

中華職棒二軍總冠軍賽今天開打，富邦悍將隊兩次滿壘都成功兌換大局，終場以9：4擊敗台鋼雄鷹隊，在5戰3勝制系列賽先搶下首勝。

悍將由洋投泰威先發4.2局失4分，雖在二局上一口氣丟掉3分，讓球隊先處於落後，但悍將打線很快就討回。

面對雄鷹先發投手黃紹睿，悍將二局下靠2安打、1保送形成滿壘，劉承佑先以三壘打清壘追平，高捷補上超前安打。

雄鷹在五局上短暫追平4：4，但悍將五局下攻下1分再次超前，第六局雄鷹投手陳冠豪面對林岳谷投出觸身球，劉承佑也靠四壞保送上壘，高捷敲安再度送回分數，保送葉子霆後將滿壘局面交給謝葆錡，張洺瑀選到保送先擠回1分，李宗賢安打帶有兩分打點，悍將攻下4分大局，擴大為9：4領先。

雄鷹共用7任投手，合計8次四死球保送，只有老將王躍霖沒有投出保送；悍將派出5任投手，郭泰呈九局上把關5分領先，一出局後出現2次保送，但接下來連抓兩出局，為悍將守下勝利。