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中職／拚季後賽資格獅隊30日派林詔恩先發 悍將洋投魔力藍迎戰

中央社／ 台北29日電
統一獅投手林紹恩。 聯合報系資料照
統一獅投手林紹恩。 聯合報系資料照

中職季後賽門票競爭激烈，接下來每場對戰都很關鍵，目前全年度勝率2、3名球隊，統一7-ELEVEn獅隊與富邦悍將明天交手，獅隊派出本土投手林詔恩先發，悍將由洋投魔力藍先發。

味全龍隊是上半季冠軍，最快明天就可以確定全年度勝率第1、率先取得總冠軍賽門票，季後挑戰賽2席將由下半季冠軍，與上下半季冠軍之外、全年度勝率最高之球隊取得。

季後挑戰賽資格競爭激烈，下半季戰績目前中信兄弟暫居首位、領先樂天桃猿0.5場勝差，獅隊排名第3、落後2.5場勝差；而全年度勝率獅隊暫居第2、富邦悍將排名第3，獅隊與悍將有1.5場勝差。

獅隊明天將作客新莊棒球場與悍將交手，獅隊派出本土投手林詔恩先發，林詔恩近2場與悍將交手，都繳出6局優質先發表現、近期對戰2連勝，明天扛先發重責，要幫助球隊延續勝場、穩住全年度勝率第2名位置。

悍將明天將派出洋投魔力藍（Shawn Morimando）先發，魔力藍近況佳，9月目前為止4場出賽都是優質先發，包括前一場與獅隊交手，9月1日先發投6.1局僅失1分責失分、無關勝敗，本季與獅隊交手6場先發，戰績1勝2敗，對戰防禦率4.37。

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