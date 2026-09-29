韓職／韓華歡迎Team Taiwan王彥程歸隊 手機珍貴合照曝光

名古屋亞運棒球項目日前落幕，台灣旅韓左投王彥程也回母隊韓華鷹隊報到，韓華鷹官方社群帳號今天發文歡迎王彥程回歸。

王彥程連2屆代表中華隊出戰亞運，上屆奪下銀牌，這屆面對中國大陸隊之戰，主投7局只失1分，最終拿下銅牌。

韓華鷹發文寫道，「王彥程也回來了！連2屆亞運都摘下獎牌的王彥程，也已經平安歸隊！王彥程在台灣與中國的超級循環賽登板，主投7局僅失1分，繳出精彩好投。也請大家繼續為重新歸隊的王彥程送上支持與鼓勵！」

韓華還用繁體中文寫道，「代表Team Taiwan勇奪亞運獎牌榮耀歸來的王彥程選手，請大家給予更多的支持與鼓勵。」

王彥程也曝光手機裡的合影，他和效力南韓隊的韓華鷹隊友文賢彬、盧施煥，都分別留下紀念照。

另外，還有眼尖網友發現，照片中王彥程的置物櫃上貼著TWICE成員娜璉的小卡。兩人曾在今年7月見面合影，引發棒球迷和ONCE（TWICE粉絲名）熱議。