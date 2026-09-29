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日職／旅美不是神！藤浪晉太郎、青柳晃洋都被戰力外

聯合新聞網／ 綜合報導
藤浪晉太郎。 美聯社
藤浪晉太郎。 美聯社

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日本職棒各隊今天公布戰力外名單，曾旅美登上大聯盟的藤浪晉太郎遭橫濱DeNA隊戰力外，同樣擁有旅美資歷的「潛水艇」青柳晃洋也被養樂多隊戰力外。

日職各隊陸續公布戰力外名單，橫濱隊一口氣釋出10名球員，現年32歲的藤浪晉太郎是名單中最有名的球員，他上季返日加盟橫濱隊，本季只在一軍登板3場，防禦率6.30。

2021年選秀第1指名的小園健太也被戰力外，現年23歲的小園健太生涯一軍只拿1勝，本季完全沒在一軍登板過。

養樂多則是戰力外6名球員，包含上季透過入札制度旅美，最終只和費城人隊簽小聯盟合約的「潛水艇」青柳晃洋。青柳晃洋上季從3A出發，後來被降到2A，季中遭釋出，後續返日加入養樂多。本季青柳晃洋在在二軍出賽20場，成績6勝6敗、防禦率4.42。

青柳晃洋旅美前曾是日職明星球員，曾2度入選明星賽，2021年奪中央聯盟勝投王，2022年拿下勝投王、防禦率王。

藤浪晉太郎 青柳晃洋 日職

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