中職／不完美的悍將最後5戰力拚季後賽 新曲《TEAM FUBON》唱出不放棄

富邦悍將隊爭取季後賽門票，進入賽道最後直線，例行賽只剩最後5場比賽，球團釋出屬於悍將家人的歌《TEAM FUBON (feat. Fubon Angels)》，述說對悍將球迷的感謝。

悍將上半季打下球團史新高的半季34勝佳績，進入下半季後狀況跌宕，目前在季冠軍之爭已經出局，必須循全年戰績途徑搶季後賽門票，目前排名第3，落後第2名的統一獅隊1.5場勝差。

悍將最後5場比賽力拚翻身，明天先在新莊棒球場迎戰獅隊，休兵1天後打4連戰，在新莊依序交手味全龍、中信兄弟、獅隊，再於桃園棒球場過招樂天桃猿隊。

正值一軍爭取季後賽門票最後一哩路，今天二軍也要展開5戰3勝制爭霸戰，悍將球團於各大音樂平台釋出《TEAM FUBON (feat. Fubon Angels)》音源，韓國作曲老師Oliver Kim為Energy名曲《星期五晚上》作者，作詞老師則是去年為Fubon Angels單曲《Victory》填詞的藍祥源。

領隊陳昭如表示，一直很想送給悍將家人一首屬於大家的歌，希望透過這首歌表達感謝，「悍將並不完美，但我們絕不放棄。今天9/29富邦二軍開始打冠軍賽，明天9/30一軍新莊主場再戰。如歌詞所說：讓我們大聲唱唱出我們的渴望，像最初愛上的每一場。」

悍將28日「寵愛天使」主題日賽後首度曝光《TEAM FUBON (feat. Fubon Angels)》，由應援團崔維斯、布萊恩、Fubon Angels潔米、慈妹現場演唱，一一介紹應援團、啦啦隊、吉祥物進場，儘管各自在不同時期進入富邦悍將，如今為了同一個夢想而戰，歌詞情感、演出內容觸動許多悍將球迷。