中職／不完美的悍將最後5戰力拚季後賽 新曲《TEAM FUBON》唱出不放棄
富邦悍將隊爭取季後賽門票，進入賽道最後直線，例行賽只剩最後5場比賽，球團釋出屬於悍將家人的歌《TEAM FUBON (feat. Fubon Angels)》，述說對悍將球迷的感謝。
悍將上半季打下球團史新高的半季34勝佳績，進入下半季後狀況跌宕，目前在季冠軍之爭已經出局，必須循全年戰績途徑搶季後賽門票，目前排名第3，落後第2名的統一獅隊1.5場勝差。
悍將最後5場比賽力拚翻身，明天先在新莊棒球場迎戰獅隊，休兵1天後打4連戰，在新莊依序交手味全龍、中信兄弟、獅隊，再於桃園棒球場過招樂天桃猿隊。
正值一軍爭取季後賽門票最後一哩路，今天二軍也要展開5戰3勝制爭霸戰，悍將球團於各大音樂平台釋出《TEAM FUBON (feat. Fubon Angels)》音源，韓國作曲老師Oliver Kim為Energy名曲《星期五晚上》作者，作詞老師則是去年為Fubon Angels單曲《Victory》填詞的藍祥源。
領隊陳昭如表示，一直很想送給悍將家人一首屬於大家的歌，希望透過這首歌表達感謝，「悍將並不完美，但我們絕不放棄。今天9/29富邦二軍開始打冠軍賽，明天9/30一軍新莊主場再戰。如歌詞所說：讓我們大聲唱唱出我們的渴望，像最初愛上的每一場。」
悍將28日「寵愛天使」主題日賽後首度曝光《TEAM FUBON (feat. Fubon Angels)》，由應援團崔維斯、布萊恩、Fubon Angels潔米、慈妹現場演唱，一一介紹應援團、啦啦隊、吉祥物進場，儘管各自在不同時期進入富邦悍將，如今為了同一個夢想而戰，歌詞情感、演出內容觸動許多悍將球迷。
《TEAM FUBON (feat. Fubon Angels)》完整歌詞
有你在 我身旁 我就什麼都不怕
因你眼神裡的光 能陪我把前方照亮
讓我們 大聲唱 唱出我們的渴望
像最初愛上的 每一場
We're TEAM FUBON
HO HO HO~ HO HO HO~
HO HO~ HO HO HO HO HO
還記不記得 初見面的臉龐
放聲吶喊的日常
無數個夜晚 踏進球場
心連上同個夢想
無悔的付出 因為心中信仰
朝著同一個方向
哪怕一路上 跌跌撞撞
天使一定 陪在你身旁
看球飛越了高牆 壓哨聲穿過籃網
逆轉過多少質疑 全因為不退讓
我們肩並肩應援的當下
任誰來 都無法阻擋
有你在 我身旁 我就什麼都不怕
因你眼神裡的光 能陪我把前方照亮
讓我們 大聲唱 唱出我們的渴望
像最初愛上的 每一場
We're TEAM FUBON
HO HO HO~ HO HO HO~
HO HO~ HO HO HO HO HO
Cuz we know who we are
哪怕跌跌撞撞
Cuz we know who we are
走過酸甜苦辣
把所有熱愛匯聚成力量
謝謝你成為我的肩膀
讓我們 大聲唱 屬於我們的渴望
像最初愛上的 每一場
We're TEAM FUBON
HO HO HO~ HO HO HO~
HO HO~ HO HO HO HO HO
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