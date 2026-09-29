棒球／林威助報名今年日職選秀！阪神迷嗨喊：感受到猛虎魂

日本高中棒球聯盟官方昨天更新職棒志願書提交名單，出現台日球迷都熟悉的名字「林威助」，引發熱烈討論。

這位林威助是一名來自福井工大福井高中的投手，出生於2008年，右投右打，身高175公分、體重79公斤，最快球速只有139公里，高中3年都沒打過甲子園。

台灣名將林威助過去曾效力阪神虎隊，深受日本球迷喜愛，2007年出賽115場，打擊率2成92，敲出15支全壘打。雖然兩人漢字完全相同，但日文讀音卻不一樣。

不少球迷發現漢字完全一樣後，紛紛在社群平台留言表示，「太懷念了我看了兩次」、「居然有這種巧合」、「這是轉生的阪神OB嗎？」、「光看名字就感受到猛虎魂」、「他爸媽一定是阪神迷吧」、「阪神會指名吧？」。