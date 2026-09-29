聽新聞
0:00 / 0:00
棒球／林威助報名今年日職選秀！阪神迷嗨喊：感受到猛虎魂
日本高中棒球聯盟官方昨天更新職棒志願書提交名單，出現台日球迷都熟悉的名字「林威助」，引發熱烈討論。
這位林威助是一名來自福井工大福井高中的投手，出生於2008年，右投右打，身高175公分、體重79公斤，最快球速只有139公里，高中3年都沒打過甲子園。
台灣名將林威助過去曾效力阪神虎隊，深受日本球迷喜愛，2007年出賽115場，打擊率2成92，敲出15支全壘打。雖然兩人漢字完全相同，但日文讀音卻不一樣。
不少球迷發現漢字完全一樣後，紛紛在社群平台留言表示，「太懷念了我看了兩次」、「居然有這種巧合」、「這是轉生的阪神OB嗎？」、「光看名字就感受到猛虎魂」、「他爸媽一定是阪神迷吧」、「阪神會指名吧？」。
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。