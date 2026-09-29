快訊

周玉蔻爆晶華滾床案仍要關 高院輕判9月理由曝：一審偏離量刑行情

亞運克拉術／施劉俐伶0：5落敗獲銀牌 中華隊2銀1銅收尾

72歲皇冠雜誌熄燈！台灣最長壽的文學雜誌之一 12月出版最後1期

聽新聞
0:00 / 0:00

棒球／林威助報名今年日職選秀！阪神迷嗨喊：感受到猛虎魂

聯合新聞網／ 綜合報導
林威助。圖／擷取自球歴.com X
林威助。圖／擷取自球歴.com X

2026名古屋亞運

日本高中棒球聯盟官方昨天更新職棒志願書提交名單，出現台日球迷都熟悉的名字「林威助」，引發熱烈討論。

這位林威助是一名來自福井工大福井高中的投手，出生於2008年，右投右打，身高175公分、體重79公斤，最快球速只有139公里，高中3年都沒打過甲子園。

台灣名將林威助過去曾效力阪神虎隊，深受日本球迷喜愛，2007年出賽115場，打擊率2成92，敲出15支全壘打。雖然兩人漢字完全相同，但日文讀音卻不一樣。

不少球迷發現漢字完全一樣後，紛紛在社群平台留言表示，「太懷念了我看了兩次」、「居然有這種巧合」、「這是轉生的阪神OB嗎？」、「光看名字就感受到猛虎魂」、「他爸媽一定是阪神迷吧」、「阪神會指名吧？」。

林威助

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

相關新聞

U15世界盃／分組龍頭對決 中華隊不敵美國仍提前晉級超級循環賽

U15世界盃棒球賽台灣今天與同樣賽前不敗的美國交手，台灣隊打線受制以1比7吞敗，美國4連勝、台灣戰績3勝1敗，都已提前確...

中職／不完美的悍將最後5戰力拚季後賽 新曲《TEAM FUBON》唱出不放棄

富邦悍將隊爭取季後賽門票，進入賽道最後直線，例行賽只剩最後5場比賽，球團釋出屬於悍將家人的歌《TEAM FUBON (feat. Fubon Angels)》，述說對悍將球迷的感謝。

棒球／林威助報名今年日職選秀！阪神迷嗨喊：感受到猛虎魂

日本高中棒球聯盟官方昨天更新職棒志願書提交名單，出現台日球迷都熟悉的名字「林威助」，引發熱烈討論。

日職／徐若熙為季後賽回歸做準備 三軍投1局最速151公里

日職福岡軟銀鷹隊投手徐若熙為季後賽回歸做準備，昨天在三軍登板，投1局無失分，最快球速151公里，術後第4度實戰登板，徐若...

U15世界盃／超級爆冷！德國擊敗古巴奪歷史性首勝

U15世界盃小組賽爆冷，德國3比2擊敗2屆世界冠軍古巴，寫下隊史對戰首勝；3連勝中華隊將與美國爭奪分組龍頭。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。