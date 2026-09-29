日職／徐若熙為季後賽回歸做準備 三軍投1局最速151公里

日職福岡軟銀鷹隊投手徐若熙為季後賽回歸做準備，昨天在三軍登板，投1局無失分，最快球速151公里，術後第4度實戰登板，徐若熙自認跟首場比賽相比感覺好很多、相信會越來越好。

25歲投手徐若熙7月中接受全內視鏡椎間盤切除手術，8月底開始恢復牛棚練投，9月初進入實戰投打練習（Live BP），9月13日開始在二軍實戰登板，球速就飆到158公里，昨天安排在三軍出賽。

徐若熙昨天中繼登板，用18球投1局，被敲出1支安打，投出2次三振、無失分，最快球速151公里；他接受日媒訪問表示，受到雨勢影響有特別注意跨步踩踏，沒有全力丟，而是把控球顧好。

術後第4度實戰登板，徐若熙也提到，跟術後回歸首場實戰相比，感覺已經好很多，相信會越來越好。軟銀總教練小久保裕紀先前受訪就曾透露，徐若熙若回歸，季後賽預計將以中繼投手定位出賽。

而軟銀隊投手教練倉野信次也表示，會評估徐若熙每次登板狀況，如果沒有問題，將拉長投球局數至2局，為正式回歸做準備。