U15世界盃／分組龍頭對決 中華隊不敵美國仍提前晉級超級循環賽

U15世界盃棒球賽台灣今天與同樣賽前不敗的美國交手，台灣隊打線受制以1比7吞敗，美國4連勝、台灣戰績3勝1敗，都已提前確定晉級超級循環賽。

U15世界盃棒球賽台灣與美國同在B組，賽前兩隊同為3勝、沒有敗績，台灣隊2局下有攻勢，金韃麓．邁布特選到四壞保送，黃承勳短打造成美國守備失誤，台灣隊攻占一、三壘，張鈞倫滾地球形成雙殺、也送回台灣隊第1分。

金韃麓．邁布特為台灣隊先發投手，前3局展現壓制力，雖然有投出保送、被敲出1支二壘打，但沒有失分，4局續投被首名打者迪馬喬（Mattias DiMaggio）敲出陽春砲，接著投出觸身球保送，再被敲出二壘打，1個出局數都沒抓到退場。

台灣隊林定緯接替登板投球沒能止血，先被敲出三壘打失掉2分；林定緯5局上續投被迪馬喬敲出二壘打後退場，林恩接替登板，因為安打、暴投、高飛犧牲打掉分，2人出局後被敲出二壘打再掉2分。

台灣隊6局上再換投，周震泉接替登板，1人出局後接連被敲2支安打失掉1分，接著投出保送後退場，換張少遠登板投球，連抓2個出局數、沒有再掉分數。

張少遠7局上續投，被首名打者敲出安打，2人出局後台灣隊換上第6任投手丁尚喆上場，讓美國隊打者敲出外野飛球出局，沒有多掉分數。

美國隊團隊敲出11支安打，迪馬喬單場3打數都敲出安打，包括1發全壘打，有2分打點，打擊表現最亮眼。

台灣隊打線受制，團隊僅敲出3支安打，沒能追回分數，吞下賽會首敗，全場動用6任投手，先發投手金韃麓．邁布特投3局失3分、承擔敗投。

分組預賽前3名晉級超級循環賽（Super Round），B組戰況美國4連勝排名第1，台灣戰績3勝1敗也提前確定晉級，尼加拉瓜和委內瑞拉戰績皆為2勝2敗，台灣明天預賽最後一戰將與澳洲交手。