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U15世界盃／德國爆冷擊敗古巴奪歷史性首勝！小組賽不敗中華隊、美國將正面交鋒

聯合新聞網／ 綜合報導
U15世界盃中華隊。圖／WBSC
U15世界盃中華隊。圖／WBSC

2026名古屋亞運

2026年WBSC U15世界盃小組賽爆出大冷門，A組歐洲代表德國以3比2擊敗2屆世界冠軍古巴，寫下隊史在U15世界盃對戰古巴的首勝。B組方面，中華隊美國目前同樣保持3連勝，雙方接下來將正面交鋒，爭取以分組龍頭身分挺進超級循環賽。

A組的比賽中，多明尼加展現強大火力，以28比0、5局提前擊敗南非，戰績來到3勝1敗，確定取得超級循環賽資格。日本與地主墨西哥則同樣以3勝0敗並列分組前段，兩隊也已提前鎖定晉級資格，接下來將正面交鋒。

同組另一場比賽則出現本屆賽事至今最大冷門，德國以3比2力退2屆U15世界冠軍「紅色閃電」古巴，不僅拿下本屆賽會首勝，也是德國在U15世界盃賽史上首次擊敗古巴，兩隊目前戰績同為1勝3敗，南非則以4戰全敗暫居分組最後。

德國開局先被古巴攻下1分，但隨即在下半局反攻，單局攻下2分取得領先，3局再添1分，建立3比1優勢。古巴直到5局追回1分，卻始終無法完成逆轉，最終德國靠著投手群壓制對手，僅讓古巴敲出4支安打，守住3比2勝果。而且最後一個出局數也有些戲劇性，德國投手投出的內角球打到了古巴隊左打的手肘，不過主審認定打者故意「出肘」，判定打者三振出局，德國抓下最後一個出局數，拿下對戰古巴的歷史性勝利。

U15世界盃德國爆冷擊敗2屆冠軍古巴。圖／WBSC
U15世界盃德國爆冷擊敗2屆冠軍古巴。圖／WBSC

B組戰況同樣進入白熱化，尼加拉瓜以17比5擊敗澳洲，靠著全場19支安打在最後2局狂攻9分，戰績來到2勝2敗。委內瑞拉則上演大逆轉，開局一度以0比6落後捷克，但隨後連續攻下11分，終場以11比6逆轉勝，同樣取得2勝2敗，兩隊將爭奪最後的超級循環賽門票。

而中華隊與美國同樣保持3勝0敗，雙方將在分組賽最後階段直接碰頭。這場比賽除了攸關分組排名，也可能影響晉級超級循環賽後的戰績起點。

中華隊與美國過去在U15世界盃賽史曾交手4次，美國取得3勝1敗優勢。兩隊首次交鋒是在2014年，美國延長賽10局以5比4勝出；2016年美國再以18比3、5局提前獲勝。中華隊則在2018年以2比1扳回一城，雙方最近一次交手則是2022年超級循環賽，美國以10比0、5局扣倒擊敗中華隊。

古巴 中華隊 德國 美國

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