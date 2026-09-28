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中職／兄弟狂攻19分曾頌恩一人打9分 0.5場勝差重返下半季王座
洲際棒球場今天上演一場打擊大混戰，中信兄弟隊以19：10擊敗台鋼雄鷹隊，因同日樂天桃猿隊九局失守，打到延長10局以4：7不敵統一獅隊，下半季龍頭再度「變天」，兄弟以0.5場勝差回到王座，猿隊仍亮季冠軍魔術數字M6。
兄弟此役首局就爆打14人次、灌進10分大局，包括曾頌恩的滿貫砲、王威晨單局雙安，雄鷹先發投手黃子豪在兄弟這波猛攻中留下0.0局投球內容，面對6人次都沒解決。
華麗10：0開局，只是此戰的序曲，兩隊分數都持續膨脹，曾頌恩第三局再敲三分砲，第四局、第七局都在滿壘選到保送，灌進9分打點，超越多人以8分並列的本土球員單場最多打點紀錄，聯盟紀錄則是1997年9月1日兄弟象隊奧力偉締造的11分打點。
雄鷹的火力也很猛烈，全場16支安打掃回10分，兩隊合計34安、29分破本季單場雙隊最多安打、得分紀錄。
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