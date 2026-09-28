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中職／陳冠宇、舒治浩失6分搞砸戰局 猿不敵獅終止本季最長6連勝

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
統一獅陳傑憲10局上關鍵安打攻下兩分。圖／統一獅隊提供（資料照）
統一獅陳傑憲10局上關鍵安打攻下兩分。圖／統一獅隊提供（資料照）

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樂天桃猿隊今天在桃園球場迎戰統一獅隊，9局上陳冠宇救援失利遭追平比數，獅隊延長10局上靠3支安打、兩次保送攻下4分，陳傑憲兩分打點關鍵安打拉大比數差距，終場以7：4逆轉勝，猿隊終止本季最長6連勝紀錄。

猿隊陳克羿先發6局，被揮出6支安打、出現3次保送，獅隊有5局攻占壘包，卻出現3次雙殺，完全無法破蛋；猿隊5局下突破獅隊先發投手郭俊麟的封鎖，余德龍獲保送、 嚴宏鈞觸身球，2出局後威克故意四壞球形成滿壘，梁家榮揮出安打攻下兩分。

獅隊6局下推出王鏡銘投球，2出局後被余德龍揮出陽春全壘打，本季第2轟出爐，猿隊變成3：0領先。

獅隊7局上面對邱駿威終於找到反擊機會，林培緯先獲保送，陳重羽、林泓弦連續安打形成滿壘，猿隊再換上王志煊投球， 邱智呈揮出右外野界外高飛球，形成犧牲打追成1：3。

猿隊9局上推出陳冠宇關門，但被陳重羽、李丞齡、邱智呈連續安打形成滿壘，再保送林祖傑奉送1分，雖三振陳傑憲拿到第1個出局數， 下一棒潘傑楷揮出投手前滾地球，陳冠宇想要快傳二壘，卻出現手滑現象，只能改傳一壘，失去再見雙殺的機會，被追成3：3平手，陳克羿本季第6勝也飛了。

獅隊扭轉情勢，10局上面對舒治浩再展攻勢，林培緯、陳聖平連續安打攻下1分，2出局後邱智呈、林祖傑連獲保送再下一城，仍是滿壘局面；猿隊換上賴胤豪投球，又被陳傑憲揮出兩分打點安打，獅隊擴大領先變成4分。

猿隊10局下追回1分無法改變戰局，再度讓出下半季排名第1，落後中信兄弟隊半場勝差，獅隊穩住年度排名第2，3隊都有爭取季後賽門票的機會。

陳冠宇 中職 陳克羿

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