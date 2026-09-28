中職／龍隊重點已非是否直通總冠軍賽 葉總：要先把好狀況打出來

味全龍隊近期4連敗、近14戰11敗，今天在新莊棒球場止住頹勢，以4：2擊敗富邦悍將隊，全年第一魔術數字僅剩M1，只剩統一獅隊的淘汰指數尚未歸零。

悍將此役先處於0：2落後，第四局靠2安打、1保送，無人出局攻占滿壘，王念好高飛犧牲打追回1分，但後續林岱安短打失敗、劉俊豪吞K，未能形成大局；第五局鋼龍單局3次保送，包括在滿壘局面保送申皓瑋，龍隊也在此時決定換投，林柏佑接手讓童堉誠打向投手正面，策動「1-2-3」雙殺化解危機。

鋼龍共用90球、只完成4.1局，被敲5安打、5保送，投球任內有3局讓悍將攻占滿壘，最終只丟掉2分。

悍將先發投手瑪帝斯投5.2局被敲5安打、失2分，失分為王順和第二局兩分砲，第六局連抓兩出局，在用球數86球、下一棒為王順和情況下換投，廖任磊上場面對3人次都被敲安打，讓龍隊攻下超前分。

悍將六局下錯過追平機會，二壘上的林岱安利用林澤彬安打連闖兩個壘包，遭到郭天信傳球助殺出局，也在這次攻防後提前退場，換上戴培峰蹲捕，而龍隊隨即在七局上靠2次保送及張祐銘的適時安打擴大領先優勢。

季後賽門票競爭激烈，龍隊教頭葉君璋指出，「現在的比賽有像季後賽的感覺，除了一、兩隊比較沒關係之外，大家都是為了那一勝在拚，我覺得選手都準備得滿不錯，只是到最後節骨眼那一分會進不來。」他說選手近期遇到的狀況、面對的壓力，對於季後賽會有幫助。

因獅隊今年逆轉贏球，龍隊無緣在今天鎖定全年一，但葉君璋也強調，現在重點不是要直接打總冠軍賽或先打挑戰賽，「我覺得我們自己要先把好的狀況打出來，目前看起來，這兩場尤其在打擊上，是有不錯的改善。」