中職／抬腿發現跟不上瑪帝斯秒修正 王順和敲兩分砲打開龍隊氣勢

味全龍隊今天以4：2擊敗富邦悍將隊，「棉被人」王順和兩分砲、全場3度上壘，但唯一一次出局，是他自認「更有感覺」的一個打席，遭到悍將左外野手申皓瑋美技沒收。

龍隊近期陷入4連敗、近14戰11敗低潮，在通往全年第一的路上龜速前進，今天終於在新莊棒球場止住頹勢。王順和兩分砲先為球隊取得領先，第六局兩出局後也是他的安打開啟攻勢，後續跑回超前分，獲選為單場MVP。

此役從悍將洋投瑪帝斯手中開轟，王順和指出，「之前就有發現他壘上有人動作滿快，其實第一顆抬腳就發現跟不太上，第二顆開始就有做修正。」第二打席送向左外野的飛球氣勢也很驚人，但遭到申皓瑋人已靠在牆上的跳接美技沒收。

王順和也說，「（第二打席）好像比第一打席還有感覺，其實我打出去先跑壘，轉過來不知道發生什麼事，我只知道出局了。」

在球隊低潮之際，被問到能否再想出金句鼓勵隊友，王順和說：「你在球場上都要有野心，有野心的話，遇到挫折不太會被打敗。」他不諱言，球隊碰到低潮，大家壓力都比較大，但像今天的比賽，就很有之前的感覺，今天外野美技連發，也相信團隊凝聚力會越來越好。