中職／兄弟單局爆打10分！雄鷹先發沒傷卻0.0局退場前次已要追溯7年前

中信兄弟、台鋼雄鷹隊今天在洲際棒球場過招，兄弟單局爆打10分，雄鷹先發投手黃子豪面對6人次都沒解決退場，中職前一次先發投手非因傷留下0.0局退場，已是2019年4月28日富邦悍將隊羅嘉仁。

黃子豪開賽就保送張士綸，再被張仁瑋敲二壘打掉分，曾頌恩因游擊手曾子祐失誤上壘，後續王威晨、宋晟睿、江坤宇全數都敲安打，雄鷹在此時決定換投。

黃子豪先發面對6打席共用23球，被敲4安打、1保送，沒解決任何人，留下0.0局投球。

中職史上共有50例先發投手0.0局退場，近5例都是因突發傷勢或身體不適退場，包括今年9月1日統一獅隊銳力獅、6月6日富邦悍將隊鈴木駿輔、2023年8月3日統一獅隊胡智爲、2023年4月22日樂天桃猿隊霍爾、2019年4月28統一獅隊羅里奇，與羅里奇發生在同一天、賽事編號在前的羅嘉仁，執行假先發任務，但面對4人次被敲3安打、1保送，最終0.0局退場。