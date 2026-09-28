中職／張祐銘果斷出棒連2戰開轟 扛指定打擊更能清楚思考策略

中職味全龍隊野手張祐銘連2場出賽開轟，單季2轟已是個人新高，他表示不算轉型，只是果斷出棒。他也坦言，比起守備出賽，擔任指定打擊更能有時間清楚思考每個打席的策略。

張祐銘今天賽前2場出賽，都是先發擔任指定打擊，連2場出賽開轟，單季2轟已是個人新高，目前中職生涯累積4轟。

張祐銘今天賽前受訪表示，不算是打擊轉型，沒有刻意追求全壘打，只是剛好把球打得強勁、球飛出牆，也明白自己出賽機會有限，攻擊上更果斷出棒，在秋訓、春訓透過較多訓練量幫助，在打擊上完整揮棒，感覺輕鬆擊到球心，球還是能飛得遠。

就聯盟數據來看，張祐銘以外野手身分出賽，累積751打數敲出2轟，但以指定打擊身分出賽8場，總計24打數也是敲出2轟，被問起守備出賽與指定打擊出賽是否對打擊有影響，他也坦言感覺差蠻多的。

張祐銘提到，專心擔任指定打擊，可以有時間思考前一個打席哪邊做得不好，也可以專心想下一個打席的策略，但守備出賽就沒有這麼多時間可以想。龍隊今天作客新莊棒球場與富邦悍將交手，張祐銘續扛指定打擊、打第6棒。