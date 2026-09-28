中職／蔣銲拚10勝「沒一戰是輕鬆的」好表現葉總點厲害之處

中職味全龍隊洋投蔣銲本季維持穩定好表現，目前20場出賽有18場優質先發，總教練葉君璋直言，「蔣銲沒有一場比賽是輕鬆的」，面對低比分差比賽壓力，都能守下來是真正厲害的地方。

龍隊洋投蔣銲（John Gant）本季投出亮眼表現，今天賽前以防禦率1.36、132次三振，暫居聯盟防禦率王和三振王，累積9勝。目前勝投榜上10勝投手有3人，若沒意外，蔣銲例行賽還會有1場先發出賽，挑戰本季第10勝。

龍隊總教練葉君璋表示，以蔣銲本季投出的表現，要拿下15勝應該都沒問題，但有時候一場勝利不是只靠個人就可以完成，不然不會到現在只有9勝，「他投的每場比賽沒有輕鬆的。」

蔣銲目前為止20場比賽有18場是優質先發，葉君璋表示，蔣銲投的比賽幾乎都是低比分差局面，掉1、2分可能就會吞敗，存在不能失分的壓力，面對這樣的局面和壓力，蔣銲都有辦法撐過去，幫助球隊把分數守下來，「這才是他真正厲害的地方。」

龍隊目前以63勝51敗暫居全年度戰績首位，加上今天比賽在內，例行賽還剩6場。對於剩餘賽事的洋投安排，葉君璋表示，目前仍以贏球、拿下年度戰績第一為目標，在沒有完成目標前，沒有投手調配的彈性空間。