中職／「幫到球隊的感覺真的很好」 李東洺：好像找回了一點自信

富邦悍將隊爭取季後賽門票之際，李東洺昨天找回王牌身手，回應一場7局僅失1分超好投，賽後一句「終於沒有給球隊拖後腿」惹邦迷心疼，李東洺自述心境，比起勝投，下半季的出賽一直沒給球隊贏球機會，是自己最在意的，昨天聽著球迷的「李東洺！李東洺！」喊聲走下場，他說：「感覺好像找回了一點自信。」

李東洺上半季豪奪10勝，扮演王牌投手角色，撐起悍將半季34勝偉業，進入下半季後卻與勝投絕緣，一連8場登板都未能奪勝，但昨天一戰面對中信兄弟隊繳出7局僅失1分好投，對他是很大的鼓舞。

悍將從「悍將中學」主題日後的賽事由富邦集團「大董」祭出「iPhone賞」，凡是贏球賽事的單場MVP或達成特定條件，都可以拿到iPhone 18，昨天除了單場MVP申皓瑋外，李東洺也拿到一支手機，達成的條件為6局失2分以下或7局失3分以下；至於若是單場MVP加7局失1分會拿到幾支？答案是每人每場上限一支。

談到下半季的困境，李東洺坦言：「我們滿多年都是處於比較不好的處境，今年到了這個階段有機會一拚，每一局、每一場都很重要的時候，卻沒辦法幫助到大家，每次出賽狀況真的比較不好，讓隊友壓力很大，感覺在團隊裡沒有幫上忙，會比較多想法。」

聊起昨天一戰是否可以重新肯定自己，李東洺卻是仍先提起自己是先掉分的一方，「但有扛住壓力守住局面，讓球隊把分數打回來贏球，感覺下半季比較少出現這種比賽。」昨天投出一場讓球隊有贏球機會的比賽，李東洺說：「幫到球隊的那種感覺，真的很好。」

李東洺在2021年選秀進入球隊，今年已是悍將生涯第6季，年初聽球隊說起是悍將10周年，自己才驚覺參與了球隊一半歷史。他透露，以前聽學長說起，富邦剛接手時是最接近季後賽的，2018年打進季後挑戰賽、2019年打下全年第一（但未進季後賽），「後來就在下面待很久，但今年真的很有機會，所以才會變得有點綁手綁腳，真的很想贏，想法也跟著比較多。」

李東洺說，不只球員，悍將球迷也等待很久，想要見證悍將打出不一樣的賽季，「告訴自己，越關鍵時要越穩定，但確實前面幾場沒有那麼好。」

他說陣中多數選手都是第一次經歷如此張力的比賽，「雖然同樣都是比賽，但每個play都變更關鍵時，就會越綁手綁腳，沒辦法表現好，就會想更多。」他不諱言，知道其他球隊也都是一樣狀況，「但這是我們第一次遇到，所以是還滿不容易，希望我們可以突破，成功達到我們的目標。」