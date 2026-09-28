中職／葉君璋肯定劉基鴻亞運扛住壓力 30日歸隊是否出賽再評估

中職味全龍隊亞運國手劉基鴻今天返台，龍隊總教練葉君璋肯定劉基鴻表現，「有扛住壓力」，對於劉基鴻出賽安排，會考量大賽後狀態落差，預計30日歸隊，是否出賽再評估。

龍隊內野手劉基鴻代表台灣出戰名古屋亞運棒球項目賽事，賽會6場先發出賽，總計23打數敲出11支安打，包括2轟、4支二壘打，貢獻8分打點，賽會打擊率4成78，表現亮眼，台灣棒球代表隊今天返台。

龍隊今天作客新莊棒球場與富邦悍將交手，明天是休兵日，30日作客樂天桃園棒球場與樂天桃猿交手。龍隊總教練葉君璋表示，劉基鴻今天回來先讓他休息一下，大賽過後有時狀態會瞬間下滑，預計下一場就會歸隊，要不要上場出賽則是另外一回事。

對於劉基鴻亞運表現，葉君璋表示，打這種大型比賽的心理壓力不是一般人可以想像的，外界可能會有很多聲音，但承受的壓力只有本人才知道，大家都說平常心，意思不是不能緊張，「是該緊張時就緊張、該有壓力時就有壓力，這才是平常心」，肯定劉基鴻此次亞運賽事有扛住壓力。