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中職／擅自決定短打卻失敗不好受 林澤彬：造成球隊負擔

聯合報／ 記者陳宛晶／新北即時報導
富邦悍將林澤彬。 中央社
富邦悍將林澤彬。 中央社

2026名古屋亞運

現居聯盟打擊榜領先的林澤彬，昨天兩度在無人出局、一二壘有人時執行短打，瞬間招致噓聲，一時砲火湧向富邦悍將隊總教練後藤光尊，林澤彬今天受訪也證實並無戰術，自己的一個念頭，造成球隊負擔，心情確實不太好受。

林澤彬表示，第二次短打，是在張育成還沒打、自己在後面就已經想好，上壘就要短打，「是沒有暗號，自己點不好、結果不好，後面被拍到打噴嚏的部分，我是去跟教練說對不起，沒有照他們指示，結果造成球隊負擔。」

觀眾席上爆出的噓聲，林澤彬聽得很清楚，「有！滿大聲，但我那時就是想把我的隊友護送過去。」他坦言心情不好受，「畢竟是我擅自做這個決定，但結果不好。」他感謝隊友幫忙，包括申皓瑋三壘打，一起把比賽勝利打回來，「心情才沒有那麼down。」

季後賽門票之爭激烈，悍將從站穩年度第二到跌落第三，目前情況居於劣勢。林澤彬不諱言，下半季剛開始時，球隊狀況比較低迷，最近氣氛稍微轉換，包括休息區的「○」牌都還滿歡樂，讓大家比較沒有那麼緊繃。

至於自己的打擊王，他放寬心，「有就有，沒有就沒有，打出去也不知道結果會怎樣。」

林澤彬 中職 富邦悍將

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