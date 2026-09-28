中職／高國輝「借過」掀熱議先致歉 後藤光尊無尾熊抱：看球啦！

富邦悍將隊昨天以2：1擊敗中信兄弟隊，比賽過程有餘波，林澤彬兩度執行短打引起噓聲，而鏡頭隨後帶到悍將打擊教練高國輝推開總教練後藤光尊，球迷解讀是高國輝對於戰術未讓林澤彬自由揮擊的不滿，高國輝看到網路討論後才知道一個動作被放大解讀，已經向後藤致歉。

現居聯盟打擊榜領先的林澤彬，昨天兩度在無人出局、一二壘有人時執行短打，引起極大話題，觀眾席上甚至爆出噓聲，而結局都是推進失敗。後藤光尊賽後還原，只有第一次是戰術，第二次應是選手本人想討回前次失敗，所以主動執行短打。

此戰有3幕轉播畫面引起討論，包括高國輝用手捶了護墊一下、高國輝推開後藤，以及林澤彬拉起球衣擦鼻子。

林澤彬今天主動提到這一幕，並非落淚，「被拍到打噴嚏的部分，我是去跟教練說對不起，沒有照他們的指示，結果造成球隊負擔。」

至於高國輝與後藤光尊的部分，兩人賽前閒聊時直接聊到此事，面對媒體詢問，高國輝說當下自己當然有情緒，但是那是對於場上狀況不順的情緒，後藤並未下達短打，林澤彬短打且失敗，因此有情緒，推後藤單純只是跟他借過，並沒有對他的情緒。

高國輝事後看到有人傳來影片，才知道被如此解讀，馬上向後藤致歉，而後藤在他還原此事當下直接無尾熊抱高國輝。

高國輝表示，盼球迷焦點放在比賽場上，不需要擴大解讀場邊一舉一動；後藤在一旁聽了，不知是真的懂中文還是猜的，當場用高國輝先前的話題金句，以中文說「看球啦！」