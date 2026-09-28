中職／二軍個人獎出爐！ 曾聖安問鼎全壘打王 黃鈞麟奪打擊、安打王

中職二軍例行賽結束，年度獎項同步出爐，中信兄弟黃鈞麟拿下打擊王、安打王，台鋼雄鷹去年選秀第2輪選進好手朱盟則拿下盜壘王，聯盟將於29日二軍總冠軍賽開打前舉行頒獎儀式。

中華職棒二軍例行賽昨天結束，聯盟今天發布新聞稿公布二軍個人獎項，投手獎項方面，富邦悍將投手群共拿下3座個人獎。陳鐿中二軍出賽17場，以防禦率2.92，拿下防禦率王；郭泰呈二軍出賽35場皆任後援，拿下9次救援成功，獲救援王殊榮；劉昱言二軍出賽24場，戰績2勝，有9次中繼成功及2次救援成功，勇奪中繼王。

日籍投手櫻井周斗收下勝投王與三振王兩座獎項。圖／台鋼雄鷹隊提供 藍

台鋼雄鷹日籍投手櫻井周斗本季表現更上一層樓，二軍出賽20場，其中18場擔任先發，累計92.2局投球，送出58次三振，戰績10勝4敗，收下勝投王與三振王兩座獎項。

打者獎項方面，中信兄弟黃鈞麟展現穩定打擊實力，二軍出賽72場，212個打數敲出69支安打，打擊率3成25，拿下打擊王與安打王兩座獎項。

中信兄弟黃鈞麟拿下打擊王和安打王。圖／中信兄弟隊提供

味全龍曾聖安二軍出賽45場，敲出37支安打，其中包含9支全壘打，勇奪全壘打王；統一7-ELEVEn獅戴伯丞二軍出賽71場，貢獻36分打點，拿下打點王獎座。

台鋼雄鷹朱盟為球隊去年選進的新秀，本季二軍出賽47場，跑出24次盜壘成功，上壘率達0.357，奪下今年的盜壘王。

統一獅隊戴伯丞。記者陳宛晶／攝影

中職二軍總冠軍賽即將點燃戰火，由台鋼雄鷹與富邦悍將展開5戰3勝制系列賽，賽事將於嘉義市立棒球場及高雄澄清湖棒球場舉行，聯盟將於29日二軍總冠軍賽首戰開打前舉行頒獎儀式，公開表揚各項個人獎項得主，感謝球員們一整年努力不懈的付出。