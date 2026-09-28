快訊

彰議長父子羈押提抗告被駁回 魏平政持一理由批「押人取供」

擠牙膏前牙刷要不要先沾水？醫警告「最好不要」：誤以為刷乾淨了

台中機場二旅客為了關東煮排隊互嗆 航警勸阻一人準時搭機一人改下班

聽新聞
0:00 / 0:00

中職／二軍個人獎出爐！ 曾聖安問鼎全壘打王 黃鈞麟奪打擊、安打王

中央社／ 台北28日電
曾聖安獲二軍全壘打王。記者許正宏／攝影
曾聖安獲二軍全壘打王。記者許正宏／攝影

2026名古屋亞運

中職二軍例行賽結束，年度獎項同步出爐，中信兄弟黃鈞麟拿下打擊王、安打王，台鋼雄鷹去年選秀第2輪選進好手朱盟則拿下盜壘王，聯盟將於29日二軍總冠軍賽開打前舉行頒獎儀式。

中華職棒二軍例行賽昨天結束，聯盟今天發布新聞稿公布二軍個人獎項，投手獎項方面，富邦悍將投手群共拿下3座個人獎。陳鐿中二軍出賽17場，以防禦率2.92，拿下防禦率王；郭泰呈二軍出賽35場皆任後援，拿下9次救援成功，獲救援王殊榮；劉昱言二軍出賽24場，戰績2勝，有9次中繼成功及2次救援成功，勇奪中繼王。

日籍投手櫻井周斗收下勝投王與三振王兩座獎項。圖／台鋼雄鷹隊提供 藍
日籍投手櫻井周斗收下勝投王與三振王兩座獎項。圖／台鋼雄鷹隊提供 藍

台鋼雄鷹日籍投手櫻井周斗本季表現更上一層樓，二軍出賽20場，其中18場擔任先發，累計92.2局投球，送出58次三振，戰績10勝4敗，收下勝投王與三振王兩座獎項。

打者獎項方面，中信兄弟黃鈞麟展現穩定打擊實力，二軍出賽72場，212個打數敲出69支安打，打擊率3成25，拿下打擊王與安打王兩座獎項。

中信兄弟黃鈞麟拿下打擊王和安打王。圖／中信兄弟隊提供
中信兄弟黃鈞麟拿下打擊王和安打王。圖／中信兄弟隊提供

味全龍曾聖安二軍出賽45場，敲出37支安打，其中包含9支全壘打，勇奪全壘打王；統一7-ELEVEn獅戴伯丞二軍出賽71場，貢獻36分打點，拿下打點王獎座。

台鋼雄鷹朱盟為球隊去年選進的新秀，本季二軍出賽47場，跑出24次盜壘成功，上壘率達0.357，奪下今年的盜壘王。

統一獅隊戴伯丞。記者陳宛晶／攝影
統一獅隊戴伯丞。記者陳宛晶／攝影

中職二軍總冠軍賽即將點燃戰火，由台鋼雄鷹與富邦悍將展開5戰3勝制系列賽，賽事將於嘉義市立棒球場及高雄澄清湖棒球場舉行，聯盟將於29日二軍總冠軍賽首戰開打前舉行頒獎儀式，公開表揚各項個人獎項得主，感謝球員們一整年努力不懈的付出。

台鋼雄鷹朱盟跑出24次盜壘成功，奪下今年的盜壘王。。記者許正宏／攝影
台鋼雄鷹朱盟跑出24次盜壘成功，奪下今年的盜壘王。。記者許正宏／攝影

中職 富邦悍將 中信兄弟

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

中職／雄鷹邱立璿、陳重光有機會上一軍 投手教練：等對的時間點

中職／獅隊周彥農投出一軍代表作 林岳平肯定看到好的部分

MLB／兩聯盟投打數據王者出爐 阿隆索奪美聯雙冠王創罕見紀錄

MLB／韋蘭德生涯最後一戰老虎逆轉勝 李灝宇3支2貢獻關鍵二壘打

相關新聞

中職／大巨蛋本季58場123萬1778人進場 雄鷹票房雙榜包尾

台北大巨蛋本季例行賽58場全數落幕，合計123萬1778人次進場，比較場均人數，同樣全假日檔期的兩隊，票房兩樣情，樂天桃猿隊場均2萬4829人排名第一，台鋼雄鷹隊1萬6148人在6隊墊底。

U15世界盃／哥哥是王牌劉任右！劉祐安後援鎖住捷克 中華隊迎接3連勝

U15世界盃棒球賽中華隊今天預賽第3戰與捷克隊交手，中華隊投手劉祐安後援止血，投2.1局無失分替球隊守住勝利，助隊以7比...

中職／二軍個人獎出爐！ 曾聖安問鼎全壘打王 黃鈞麟奪打擊、安打王

中職二軍例行賽結束，年度獎項同步出爐，中信兄弟黃鈞麟拿下打擊王、安打王，台鋼雄鷹去年選秀第2輪選進好手朱盟則拿下盜壘王，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。