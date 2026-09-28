快訊

彰議長父子羈押提抗告被駁回 魏平政持一理由批「押人取供」

擠牙膏前牙刷要不要先沾水？醫警告「最好不要」：誤以為刷乾淨了

台中機場二旅客為了關東煮排隊互嗆 航警勸阻一人準時搭機一人改下班

聽新聞
0:00 / 0:00

U15世界盃／哥哥是王牌劉任右！劉祐安後援鎖住捷克 中華隊迎接3連勝

中央社／ 台北28日電
中華隊以7比3擊敗捷克、預賽3連勝。圖WBSC提供
中華隊以7比3擊敗捷克、預賽3連勝。圖WBSC提供

2026名古屋亞運

U15世界盃棒球賽中華隊今天預賽第3戰與捷克隊交手，中華隊投手劉祐安後援止血，投2.1局無失分替球隊守住勝利，助隊以7比3擊敗捷克隊、預賽3連勝。

中華隊預賽依序擊敗尼加拉瓜、委內瑞拉，今天與捷克交手，開賽就有攻勢，1局上曾祈嘉率先敲出安打，王聖穰短打點出內野安打，再因對手失誤攻占一、三壘，林恩選到四壞保送，1人出局滿壘局面金韃麓．邁布特清壘二壘打，一棒送回3分。

中華隊5局上再添分數，靠著保送、暴投、失誤跑回分數，黃承勳補上安打，送回球隊第5分，6局上張少遠率先敲出安打，靠著犧牲觸擊上到三壘，曾祈嘉敲出帶有打點的安打，林恩補上二壘打，送回球隊第7分。

中華隊今天由葉壘擔任先發投手，3局下2人出局後換湯帛洋接替登板，湯帛洋接手後連續抓下6個出局數，5局下2人出局後有狀況，連續投出2次四壞保送，接著被敲三壘打，隊友也出現守備失誤，一口氣失掉3分退場，劉祐安接替登板，雖有投出四壞保送，但守備幫忙抓到盜壘跑者，沒讓對手延續攻勢。

劉祐安的哥哥是今年U18亞洲青棒錦標賽中華隊王牌左投劉任右，他也一直以哥哥為偶像和目標，今天後援投2.1局僅被敲出1支安打，投出3次三振、1次四壞保送，無失分，幫助球隊守住勝利、拿下勝投。

捷克 世界盃 後援

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

U15世界盃／陳昶叡完封好投 中華隊擊敗委內瑞拉2連勝

桃園盃／陳冠亨後援穩守 鶯歌延長賽搶勝奪季軍

亞運棒球／中華隊3：7不敵日本無緣爭金 明與中國大陸打銅牌戰

亞運棒球／林昱珉8局10K無失分差點飆無安打 中華隊勝中國獲隊史第4銅

相關新聞

中職／大巨蛋本季58場123萬1778人進場 雄鷹票房雙榜包尾

台北大巨蛋本季例行賽58場全數落幕，合計123萬1778人次進場，比較場均人數，同樣全假日檔期的兩隊，票房兩樣情，樂天桃猿隊場均2萬4829人排名第一，台鋼雄鷹隊1萬6148人在6隊墊底。

U15世界盃／哥哥是王牌劉任右！劉祐安後援鎖住捷克 中華隊迎接3連勝

U15世界盃棒球賽中華隊今天預賽第3戰與捷克隊交手，中華隊投手劉祐安後援止血，投2.1局無失分替球隊守住勝利，助隊以7比...

中職／二軍個人獎出爐！ 曾聖安問鼎全壘打王 黃鈞麟奪打擊、安打王

中職二軍例行賽結束，年度獎項同步出爐，中信兄弟黃鈞麟拿下打擊王、安打王，台鋼雄鷹去年選秀第2輪選進好手朱盟則拿下盜壘王，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。