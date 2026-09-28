U15世界盃／哥哥是王牌劉任右！劉祐安後援鎖住捷克 中華隊迎接3連勝

U15世界盃棒球賽中華隊今天預賽第3戰與捷克隊交手，中華隊投手劉祐安後援止血，投2.1局無失分替球隊守住勝利，助隊以7比3擊敗捷克隊、預賽3連勝。

中華隊預賽依序擊敗尼加拉瓜、委內瑞拉，今天與捷克交手，開賽就有攻勢，1局上曾祈嘉率先敲出安打，王聖穰短打點出內野安打，再因對手失誤攻占一、三壘，林恩選到四壞保送，1人出局滿壘局面金韃麓．邁布特清壘二壘打，一棒送回3分。

中華隊5局上再添分數，靠著保送、暴投、失誤跑回分數，黃承勳補上安打，送回球隊第5分，6局上張少遠率先敲出安打，靠著犧牲觸擊上到三壘，曾祈嘉敲出帶有打點的安打，林恩補上二壘打，送回球隊第7分。

中華隊今天由葉壘擔任先發投手，3局下2人出局後換湯帛洋接替登板，湯帛洋接手後連續抓下6個出局數，5局下2人出局後有狀況，連續投出2次四壞保送，接著被敲三壘打，隊友也出現守備失誤，一口氣失掉3分退場，劉祐安接替登板，雖有投出四壞保送，但守備幫忙抓到盜壘跑者，沒讓對手延續攻勢。

劉祐安的哥哥是今年U18亞洲青棒錦標賽中華隊王牌左投劉任右，他也一直以哥哥為偶像和目標，今天後援投2.1局僅被敲出1支安打，投出3次三振、1次四壞保送，無失分，幫助球隊守住勝利、拿下勝投。