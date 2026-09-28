中職／大巨蛋本季58場123萬1778人進場 雄鷹票房雙榜包尾
台北大巨蛋本季例行賽58場全數落幕，合計123萬1778人次進場，比較場均人數，同樣全假日檔期的兩隊，票房兩樣情，樂天桃猿隊場均2萬4829人排名第一，台鋼雄鷹隊1萬6148人在6隊墊底。
今年大巨蛋場次之爭各隊均分兩檔周末（周五到周日），猿隊因去年總冠軍紅利多握有開幕周兩場，合計8場，其餘球隊都是6場周末場，3隊額外爭取平日檔期，分別是味全龍、中信兄弟、富邦悍將隊。
3支在大巨蛋全是全周末場次的球隊，猿隊衝出票房佳績，場均2萬4829人，首度成為大巨蛋票房王，統一獅隊2萬0843人排名第四，雄鷹1萬6148人則居末位。
大巨蛋本季壓軸周末3連戰為雄鷹9月25日到27日舉辦「鷹JOY」主題日，3戰合計4萬5868人次進場，刷新本季周末3連戰最低票房紀錄。
● 台北大巨蛋本季各隊主場票房
● 台北大巨蛋本季周末3連戰票房
●台北大巨蛋本季各隊主場票房
球隊｜場次｜總人數｜場均人數
樂天桃猿 8場 19萬8636人 2萬4829人
富邦悍將 10場 23萬5620人 2萬3562人
中信兄弟 11場 24萬4367人 2萬2215人
統一獅 6場 12萬5062人 2萬0843人
味全龍 16場 31萬5051人 1萬9690人
台鋼雄鷹 7場 11萬3042人 1萬6148人
●台北大巨蛋本季周末3連戰票房
台鋼雄鷹 5/1-5/3 心動時刻 5萬6792人
中信兄弟 5/22-5/24 K歌主題日 7萬4651人
富邦悍將 5/29-5/31 G!POP流行音樂節 10萬6510人
統一獅 6/5-6/7 三麗鷗聯名主題日 5萬6945人
樂天桃猿 7/24-7/26 辣年糕趴 6萬7118人
味全龍 7/31-8/2 新光亞洲音樂祭 8萬4204人
味全龍 8/14-8/16 龍星大樂 9萬0045人
統一獅 8/21-8/23 J-LIONS 6萬8117人
樂天桃猿 8/28-8/30 SINGDOME音樂電台 7萬4189人
富邦悍將 9/4-9/6 悍將中學 7萬4733人
中信兄弟 9/18-9/20 鬼滅之刃聯名主題日 8萬6279人
台鋼雄鷹 9/25-9/27 鷹joy 4萬5868人
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