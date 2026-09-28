中職／大巨蛋本季58場123萬1778人進場 雄鷹票房雙榜包尾

台北大巨蛋本季例行賽58場全數落幕，合計123萬1778人次進場，比較場均人數，同樣全假日檔期的兩隊，票房兩樣情，樂天桃猿隊場均2萬4829人排名第一，台鋼雄鷹隊1萬6148人在6隊墊底。

今年大巨蛋場次之爭各隊均分兩檔周末（周五到周日），猿隊因去年總冠軍紅利多握有開幕周兩場，合計8場，其餘球隊都是6場周末場，3隊額外爭取平日檔期，分別是味全龍、中信兄弟、富邦悍將隊。

台鋼雄鷹隊上周末在台北大巨蛋舉辦鷹joy主題日，3戰合計4萬5868人進場。圖／讀者提供

3支在大巨蛋全是全周末場次的球隊，猿隊衝出票房佳績，場均2萬4829人，首度成為大巨蛋票房王，統一獅隊2萬0843人排名第四，雄鷹1萬6148人則居末位。

大巨蛋本季壓軸周末3連戰為雄鷹9月25日到27日舉辦「鷹JOY」主題日，3戰合計4萬5868人次進場，刷新本季周末3連戰最低票房紀錄。

● 台北大巨蛋本季各隊主場票房

● 台北大巨蛋本季周末3連戰票房