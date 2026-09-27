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中職／三層人塔大怒神墜落！啦啦隊特技女神「潔潔」再次挑戰新高度

聯合新聞網／ 綜合報導
富邦悍將啦啦隊女神潔潔本次的演出除了自我挑戰之外，並動員了24位舞者及特技人員，堪稱「本土啦啦隊演出最高規格」！ 潔潔提供
富邦悍將啦啦隊女神潔潔本次的演出除了自我挑戰之外，並動員了24位舞者及特技人員，堪稱「本土啦啦隊演出最高規格」！ 潔潔提供

2026名古屋亞運

9月26日於中華職棒富邦悍將新莊球場賽後演出，帶來震撼全場的孤勇者演唱結合高難度特技演出。

開場拋飛三米高空擊鼓拉開序幕，其中最為高潮重點，潔潔站在三層人塔上演唱，隨後轉身倒下猶如大怒神自由落體，並由下方舞者們接住，看得全場觀眾緊張驚呼，過程中驚險橋段不斷、凌空拋翻、飛越人牆、最終站上人體金字塔頂端揮舞富邦悍將球隊大旗，以歌詞致敬「球迷們才是黑暗中的英雄」，令球迷深受感動！

潔潔本次的演出除了自我挑戰之外，並動員了24位舞者及特技人員，堪稱「本土啦啦隊演出最高規格」！藍波老師因工作無法親臨現場，彩排中多次視訊為女兒加油打氣，全程觀看轉播直至演出結束才終於放心！藍波老師：「無法到場觀看心裡比平時會更擔心，螢幕裡潔潔每做一個特技動作，我的手心就冒汗一次，這也算是一種父女連心的感覺吧。」

演出結束後脆上引起熱烈迴響，球迷：「每一次都覺得是極限，卻一次又一次的超越！」、「只有潔潔可以超越潔潔」、「潔潔每次的表演都是用WOW開始，用淚水結束」。

富邦悍將啦啦隊女神潔潔演出。 潔潔提供
富邦悍將啦啦隊女神潔潔演出。 潔潔提供

富邦悍將啦啦隊女神潔潔演出。 潔潔提供
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富邦悍將啦啦隊女神潔潔演出。 潔潔提供
富邦悍將啦啦隊女神潔潔演出。 潔潔提供

富邦悍將啦啦隊女神潔潔演出。 潔潔提供
富邦悍將啦啦隊女神潔潔演出。 潔潔提供

富邦悍將啦啦隊女神潔潔演出。 潔潔提供
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富邦悍將啦啦隊女神潔潔演出。 潔潔提供
富邦悍將啦啦隊女神潔潔演出。 潔潔提供

富邦悍將啦啦隊女神潔潔演出。 潔潔提供
富邦悍將啦啦隊女神潔潔演出。 潔潔提供

富邦悍將啦啦隊女神潔潔演出。 潔潔提供
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富邦悍將啦啦隊女神潔潔演出。 潔潔提供
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