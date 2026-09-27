中職／林澤彬連2次短打失敗 後藤光尊：只有第1次是戰術

中華職棒富邦悍將隊今天雖以2比1擊敗中信兄弟隊，但打擊王林澤彬連2打席在一、二壘有人時短打失敗引起討論，悍將總教練後藤光尊解釋：「只有第1次是戰術。」

悍將在3局下、5局下同樣無人出局、一二壘有人時，都剛好輪到林澤彬打擊，他2次都選擇觸擊短打，但結果都是投手接到滾地球傳往三壘封殺，不過第5局最終靠申皓瑋高飛犧牲打追平比數。

後藤光尊賽後接受媒體聯訪時表示，第1次有下達短打戰術，但結果失敗，所以第2次其實沒有下戰術，讓他自由攻擊，「可能是阿彬想要把沒有成功的再討回來，所以他自己決定短打，可是又失敗了。」

後藤光尊能夠理解那種想要討回來的心情，「這也非常重要。不過從教練角度來看，第1次已經失敗，加上他是聯盟的打擊王，所以其實想要讓他打的。」