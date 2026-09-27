中職／悍將險勝兄弟MVP獲iPhone手機獎勵 申皓瑋：我比較幸運

富邦悍將隊今天以2比1險勝中信兄弟隊，在中職全年勝率與第2名的統一7-ELEVEn獅隊回到半場勝差，續拚季後賽。貢獻1分打點、跑回1分的申皓瑋獲選單場MVP外加智慧型手機獎勵。

悍將在5局下先靠申皓瑋在滿壘時的高飛犧牲打追平比數，8局下則是申皓瑋的三壘安打點燃攻勢，並由童堉誠敲安送回超前分；申皓瑋說：「我比較幸運，因為前面隊友努力堆積壘包，才讓我有機會幫助球隊，那支三壘安打也滿幸運。」

申皓瑋賽後接受媒體聯訪時開心說：「耶！我有iPhone了。」悍將競爭季後賽門票的關鍵期，球團祭出獎勵，球員獲選單場MVP或符合若干條件下，都可獲得新款iPhone。

悍將保有靠全年勝率第2名進入季後賽的機會，申皓瑋認為關鍵還是保持平常心，「照之前比賽的感覺去打，為了季後賽去做改變反而會有落差，跟之前的信念一樣，打好一場比賽、一定要贏球的感覺。」

悍將先發投手李東洺投到生涯新高的111球，繳出7局失1分的好表現，被敲2支安打另有7次三振，然而下半季首勝依舊無法進帳。總教練後藤光尊表示：「隨著局數增加，他越投越穩。今天很想幫他拿下勝利，但是就是沒辦法。」