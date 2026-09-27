聽新聞
0:00 / 0:00
中職／悍將險勝兄弟MVP獲iPhone手機獎勵 申皓瑋：我比較幸運
富邦悍將隊今天以2比1險勝中信兄弟隊，在中職全年勝率與第2名的統一7-ELEVEn獅隊回到半場勝差，續拚季後賽。貢獻1分打點、跑回1分的申皓瑋獲選單場MVP外加智慧型手機獎勵。
悍將在5局下先靠申皓瑋在滿壘時的高飛犧牲打追平比數，8局下則是申皓瑋的三壘安打點燃攻勢，並由童堉誠敲安送回超前分；申皓瑋說：「我比較幸運，因為前面隊友努力堆積壘包，才讓我有機會幫助球隊，那支三壘安打也滿幸運。」
申皓瑋賽後接受媒體聯訪時開心說：「耶！我有iPhone了。」悍將競爭季後賽門票的關鍵期，球團祭出獎勵，球員獲選單場MVP或符合若干條件下，都可獲得新款iPhone。
悍將保有靠全年勝率第2名進入季後賽的機會，申皓瑋認為關鍵還是保持平常心，「照之前比賽的感覺去打，為了季後賽去做改變反而會有落差，跟之前的信念一樣，打好一場比賽、一定要贏球的感覺。」
悍將先發投手李東洺投到生涯新高的111球，繳出7局失1分的好表現，被敲2支安打另有7次三振，然而下半季首勝依舊無法進帳。總教練後藤光尊表示：「隨著局數增加，他越投越穩。今天很想幫他拿下勝利，但是就是沒辦法。」
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。