中職／李東洺好投、申皓瑋強打收拾兄弟 悍將緊咬獅搶季後賽門票

富邦悍將隊投手李東洺今天先發7局失1分，優質表現無關勝敗，但讓球隊保有贏球機會，8局下申皓瑋關鍵三壘打帶動反撲氣勢，終場以2：1擊敗中信兄弟隊，年度戰績仍居第3，但只落後統一獅隊半場勝差，全力爭取季後賽門票。

李東洺用111球完成7局任務，單場投球數寫下生涯6年新高，只被揮出兩支安打、出現3次保送，投出7次三振，有效壓制兄弟打線；他在最近8場先發未能搶到本季第11勝，3連敗還未解套，目前10勝仍和味全龍隊梅賽鍶、兄弟隊羅戈並列全聯盟第1。

兄弟開路先鋒張仁瑋首局首打席保送，靠張士綸犧牲觸擊推進二壘， 陳俊秀揮出一壘打 攻下全場第1分。

悍將前3局無法從兄弟先發投手伍立辰的手中得分，5局下面對鄭凱文展開首波攻勢，孔念恩、張育成、范國宸接連安打，再靠申皓瑋高飛犧牲打攻下1分扳平戰局。

兩隊打完前7局仍是1：1，悍將8局下攻勢再起，申皓瑋從江忠城的手中揮出右外野深遠飛球，形成三壘打，下一棒關鍵一壘打攻下超前分，終場以1分之差險勝，曾峻岳後援1局奪勝、張奕守住第9局救援成功。

新莊球場連續兩天「金控大戰」都湧進爆滿11600人觀戰，申皓瑋獲選單場MVP；他表示，後面比賽很重要，希望全隊用平常心面對，今天這場比賽贏下來後，能夠愈打愈順。

兄弟賽前已被樂天桃猿隊以勝率千分之3超前，讓出下半季龍頭，不敵悍將後落後猿隊半場勝差。

富邦悍將隊申皓瑋關鍵表現獲選單場MVP。圖／富邦悍將隊提供