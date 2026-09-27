中職／無觸殺動作偏離三呎線不成立 坎南笑稱完封勝被陳傑憲毀了

中職台鋼雄鷹與獅隊比賽9局2個關鍵重播輔助判決，雄鷹野手沒觸殺動作、偏離三呎線不成立；雄鷹坎南透露與陳傑憲的互動笑說「這樣也可以得分？」被陳傑憲毀了完封比賽。

雄鷹今天與統一7-ELEVEn獅交手，雄鷹洋投坎南（David Buchanan）前8局讓獅隊1分未得，9局上坎南被陳傑憲敲出安打，1人出局後觸身球保送林培緯，林子豪敲出二壘方向滾地球，雄鷹二壘手先傳一壘抓出局數，再傳往二壘，沒抓到獅隊一壘往二壘跑者林培緯，陳傑憲則跑回本壘，一開始被判出局。

雄鷹提重播輔助判決，挑戰獅隊林培緯上二壘、維持原判，獅隊接著挑戰陳傑憲回本壘判決，改判安全回壘得分，也讓雄鷹決定換投。

雄鷹隊終場以4比2搶勝，坎南雖然沒能挑戰完封勝，但用126球投8.2局，失掉2分責失分，優質先發拿下個人本季第8勝、獲選單場MVP。

對於9局雄鷹提出的挑戰，聯盟技術委員表示，主要是挑戰獅隊林培緯是否安全上二壘，重播輔助判決同時看觸殺和是否安全上二壘，但因為雄鷹的二壘手永田颯太郎沒有做出觸殺的動作，所以沒有偏離三呎線的問題。

根據中職棒球規則補述「觸球偏離三呎線外之規定」（B）之規定，「野手持球需做出觸球動作，跑壘員偏離進佔壘之連結線左右三呎線外，始可成立偏離三呎線。」

坎南表示，9局的判決在他看來是雙殺，跑者離三呎線很遠，但不曉得有需要做出觸殺動作的規則，並不認同裁判當下的判決，因此中斷了完封比賽的可能，覺得很可惜。

在重播輔助判決當下，坎南先是表情嚴肅的走向陳傑憲，最後笑著與陳傑憲搭肩，坎南解釋，沒有不尊重的意思，當下只是覺得「這樣也能得分？」也因為答應教練團失分就要退場，笑說：「他毀了我的完封比賽。」