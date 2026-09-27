中職／猿隊鐵牛棚守住6連勝 下半季勝率超越兄弟躍居龍頭

樂天桃猿隊全力爭取下半季冠軍，今天在天母球場對味全龍隊之戰，左投林子崴先發5.2局失兩分，3名後援投手舒治浩、蘇俊璋、陳冠宇聯手封鎖龍隊打線，終場以4：2獲勝，最近衝出6連勝，以勝率千分之3的差距超越中信兄弟隊，躍居下半季龍頭，兩隊之間沒有勝差。

猿隊2局上林智平獲保送，接著馬傑森、成晉安打攻下第1分， 宋嘉翔揮出三壘打攻下兩分打點，形成3：0領先；龍隊2局下靠張祐銘陽春全壘打扳回一城，3局下再靠陳子豪、劉俊緯安打，以及李凱威內野滾地球攻下1分，追成1分差。

猿隊5局上攻勢再起，林政華獲保送，威克左外野高飛球造成失誤，林泓育適時安打攻下1分，比數變成4：2，一路領先到比賽結束，靠「鐵牛棚」守住江山。

林子崴投不滿6局退場，被揮出11支安打包括1支全壘打，但龍隊打線出現斷層，他只失兩分拿到本季第6勝；舒治浩、蘇俊璋、朱承洋合力完成3.1局，完全未被揮出安打，投出6次三振，成為猿隊贏球關鍵。

龍隊先發投手黃暐傑投4.2局，被揮出4支安打、出現兩次保送，失4分有3分自責，吞下本季首敗，生涯兩年1勝2敗；龍隊全場11支安打比猿隊多4支，但從第4局起完全無法破蛋，全場留下11次殘壘，吞下4連敗。