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中職／9局兩個關鍵重播輔助判決 雄鷹坎南搶勝無緣完封坦言可惜

中央社／ 台北27日電
坎南。 台鋼雄鷹提供
坎南。 台鋼雄鷹提供

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中職台鋼雄鷹隊洋投坎南今天先發好投，9局2個關鍵重播輔助判決，讓他無緣挑戰完封勝，仍繳出126球8.2局失2分好表現，率隊以4比2擊敗統一獅，坎南坦言因判決無緣完封勝很可惜。

台北大巨蛋本季最後一場中職例行賽，由雄鷹擔任主場迎戰統一7-ELEVEn獅，雄鷹3局下1人出局後，靠著王博玄、曾子祐、藍寅倫連續安打先馳得點，魔鷹（Steven Moya）高飛犧牲打送回第2分。

雄鷹7局下再添保險分，宋柏翰率先敲出安打，靠著犧牲觸擊上到二壘，王博玄內野安打，2人出局後藍寅倫安打，一棒送回2分，幫助球隊拉大領先差距。

雄鷹隊洋投坎南（David Buchanan）前6局僅讓獅隊打者靠著失誤、保送上壘，沒有失分，直到7局上1人出局後，才被林培緯跑出內野安打，但沒讓獅隊打者延續攻勢，8局上續投，被首名打者陳重羽敲出安打，2人出局後又接連投出2次四壞保送，危機時刻製造內野滾地球出局、沒有失掉分數。

9局上有兩個重播輔助判決挑戰，坎南被陳傑憲敲出安打，1人出局後觸身球保送林培緯，林子豪敲出二壘方向滾地球，雄鷹二壘手先傳一壘抓出局數，再傳往二壘，沒抓到獅隊一壘往二壘跑者林培緯，陳傑憲則趁傳回本壘，一開始被判出局。

雄鷹隊提出重播輔助判決，挑戰林培緯上二壘、維持原判，獅隊接著挑戰陳傑憲回本壘判決，改判安全回壘得分，雄鷹也決定換投，獅隊再靠著陳重羽安打再追1分，但攻勢沒有延續吞敗。

坎南今天用126球投8.2局，僅被敲出3支安打，投出5次三振、5次四死球保送，失掉2分責失分、拿下個人本季第8勝、獲選單場MVP。

雄鷹總教練洪一中賽後表示，7局牛棚投手就準備好，但坎南一直不想下場，直到9局投手教練喊暫停上場詢問，還是堅持要多投1個打席。至於9局的重播輔助判決，洪一中則不願多做說明。

坎南表示，每場比賽都抱持上場要自己掌控比賽的想法，堅持投到沒辦法再往下投，教練團跟他說，接下來還有先發出賽安排，但挑戰完封是每個投手的目標，只想專注當下、先不去管之後的安排，因為9局的判決終止挑戰完封比賽的機會坦言可惜。

王博玄 藍寅倫 統一獅

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